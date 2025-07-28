健康網》早餐吃飽喝好 選擇不NG！ 營養師：豬排遠勝豬肉

營養師張語希指出，比起豬排，料理上經常採煎製，熱量低，豬肉多油、熱量高，應避免；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐店暗藏許多卡路里陷阱，您知道哪些是熱量地雷嗎？營養師張語希於臉書專頁及YouTube頻道發影片分享食物及飲品選擇，推薦蔬菜蛋餅、檸檬雞三明治、蘿蔔糕+蛋、豬排蛋漢堡、燻雞蛋漢堡等5種品項。其中，豬排與豬肉經常為民眾所困惑的選項，她強調，豬肉多油、熱量高，應避免。

健康品項5選擇 避開高油雷品

●蔬菜蛋餅：含有蛋白質、澱粉、膳食纖維，營養均衡，而且熱量只有180大卡；同樣是蛋餅，NG的選擇就是薯餅蛋餅，因為薯餅是油炸的，外面又裹上一層油脂，整份幾乎都是澱粉，只有中間1顆蛋，這個熱量大概就是300多大卡。

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另外，她指出，有些人會想要在蛋餅上加「醬油膏」，其實可以，但醬油膏熱量不低且鹹度高，怕水腫者建議就別加了。

●檸檬雞三明治：是所有早餐店「雞」的品項中，少數不是炸的，僅242大卡。

有些人可能會想說點鮪魚三明治熱量應該不高，其實不然。她說，很多早餐店的鮪魚都有另外加沙拉，那沙拉又是油脂，使得整體熱量飆升到400大卡。

●蘿蔔糕+蛋：表面煎得沒那麼金黃，整體熱量大概落在315大卡。1頓早餐大約抓300-400大卡左右。

●豬排蛋漢堡：早餐店的豬排跟豬肉雖然都是豬，但兩者其實有所差異。豬排是里肌，料理上經常是用煎的，熱量比較低，才323大卡；但若換成豬肉蛋漢堡，豬肉有50%都是脂肪，吃起來覺得很香，但熱量也來到485大卡。

●燻雞蛋漢堡：燻雞也是用煎的，沒有太多的油脂，而且大部份早餐店的燻雞都是有去皮的，所以整體熱量算低，大約330大卡；若是選擇卡拉雞，因為有經過油炸，熱量直接來到650大卡。

總結來說，在選擇早餐的時候，要記得挑澱粉及蛋白質、煎製的肉類，而非油炸物。此外，針對麵包體的部分，如果把一般三明治換成丹麥麵包，雖然酥脆、口感佳，但油脂含量也高，熱量直接多出100大卡。

飲品挑選原則

許多人吃早餐一定要搭配飲料，該怎麼喝得健康，也有眉角。張語希分成以下3類來推薦：

●奶茶vs豆漿：豆漿含有大豆異黃酮，對女生身體很好；想喝奶茶，鮮奶茶是比較健康的選項，比一般奶精奶茶來得營養，鈣含量跟蛋白質都比較高。

●紅茶vs綠茶：綠茶為更好的選擇，因為裡面有兒茶素，可以抗氧化、預防心血管疾病。

●黑咖啡vs拿鐵：早上想要消水腫的人，可以選擇黑咖啡，但最好不要空腹喝；若是腸胃不佳者，則建議喝拿鐵。

她提到，最近很夯的燕麥奶拿鐵，也可以喝，她先前親身實驗，1個月不喝拿鐵改喝燕麥奶拿鐵，發現皮膚竟然變好。不過，她也提醒，燕麥奶裡面沒有奶，不含蛋白質，是由燕麥打成汁製成，成分多為碳水化合物及膳食纖維。

營養師張語希提醒，燕麥奶沒有奶，不含蛋白質，是由燕麥打成汁製成，成分多為碳水化合物及膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

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