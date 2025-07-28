健康網》少吃還是一直胖？ 營養師：4大代謝防禦反應是元凶

營養師黃品瑄表示，很多人以為吃得少就會瘦，反而讓身體產生代謝防禦機制，導致出現減速代謝、食慾暴衝等狀況，結果適得其反；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也曾經心存疑慮：已經吃得很少，為什麼還是胖？明明很努力減肥，卻一直沒成果？營養師黃品瑄指出，很多人誤以為吃得少就會瘦，反而讓身體以為「糧食短缺」，為了維持體力產生代謝防禦機制，導致出現主動減速代謝、犧牲肌肉卻保留脂肪、情緒失控、食慾暴衝等狀況，結果適得其反，也瘦不下來。

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，千萬不要用「餓」來逼身體燃脂，當你吃太少、動太多，身體會進入節能備戰狀態，長期熱量攝取過低，造成體脂反升、月經亂、代謝率變低，減肥效果反而更差，身體只想撐住，根本不想瘦。

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黃品瑄進一步說明，以下為常見4大「代謝防禦反應」，你可審視自己是否錯誤減重也中招：

●基礎代謝變慢：身體會誤以為「進入飢荒期」，主動降低能量消耗，讓你能夠「省電」活久一點。建議此時可以每天多吃一點點，例如：每週多增加100大卡，漸進式調回不會餓的熱量。

●肌肉流失，脂肪反而保留：因為肌肉很耗能，為了省力氣，身體寧願燃燒肌肉、保留脂肪作為長期備用燃料。可以從基礎深蹲開始訓練肌肉，同時確保蛋白質吃足，建議蛋白質攝取量為1.2-1.6g／kg。

營養師黃品瑄說，減重時身體寧願燃燒肌肉、保留脂肪，作為長期備用燃料；因此，建議除應運動訓練肌肉，也應確保攝取充足蛋白質；示意圖。（圖取自freepik）

●情緒不穩、月經亂：長期熱量不足+慢性壓力，會影響瘦體素、甲狀腺、皮質醇等代謝荷爾蒙，導致生理失調。建議睡個好覺、減少熬夜、避免讓身體斷食超過16小時，也讓內分泌穩定恢復。

●越吃越餓、容易暴食：因為身體怕你「餓死」，大腦會強化食慾訊號、讓你特別想吃高糖高油的食物。建議可以定時進食＋吃得飽足，尤其午餐不要省，搭配高纖澱粉幫助穩定血糖。

黃品瑄強調，從醫學與營養學角度來看，身體的代謝調控並非單靠熱量赤字決定結果，不是吃得越少越好，而是要吃得剛剛好，讓身體有餘裕放心燃脂。

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