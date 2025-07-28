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健康網》少吃還是一直胖？ 營養師：4大代謝防禦反應是元凶

2025/07/28 07:32

營養師黃品瑄表示，很多人以為吃得少就會瘦，反而讓身體產生代謝防禦機制，導致出現減速代謝、食慾暴衝等狀況，結果適得其反；情境照。（圖取自freepik）

營養師黃品瑄表示，很多人以為吃得少就會瘦，反而讓身體產生代謝防禦機制，導致出現減速代謝、食慾暴衝等狀況，結果適得其反；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也曾經心存疑慮：已經吃得很少，為什麼還是胖？明明很努力減肥，卻一直沒成果？營養師黃品瑄指出，很多人誤以為吃得少就會瘦，反而讓身體以為「糧食短缺」，為了維持體力產生代謝防禦機制，導致出現主動減速代謝犧牲肌肉卻保留脂肪情緒失控食慾暴衝等狀況，結果適得其反，也瘦不下來。

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，千萬不要用「餓」來逼身體燃脂，當你吃太少、動太多，身體會進入節能備戰狀態，長期熱量攝取過低，造成體脂反升、月經亂、代謝率變低，減肥效果反而更差，身體只想撐住，根本不想瘦。

黃品瑄進一步說明，以下為常見4大「代謝防禦反應」，你可審視自己是否錯誤減重也中招：

基礎代謝變慢：身體會誤以為「進入飢荒期」，主動降低能量消耗，讓你能夠「省電」活久一點。建議此時可以每天多吃一點點，例如：每週多增加100大卡，漸進式調回不會餓的熱量。

肌肉流失，脂肪反而保留：因為肌肉很耗能，為了省力氣，身體寧願燃燒肌肉、保留脂肪作為長期備用燃料。可以從基礎深蹲開始訓練肌肉，同時確保蛋白質吃足，建議蛋白質攝取量為1.2-1.6g／kg。

營養師黃品瑄說，減重時身體寧願燃燒肌肉、保留脂肪，作為長期備用燃料；因此，建議除應運動訓練肌肉，也應確保攝取充足蛋白質；示意圖。（圖取自freepik）

營養師黃品瑄說，減重時身體寧願燃燒肌肉、保留脂肪，作為長期備用燃料；因此，建議除應運動訓練肌肉，也應確保攝取充足蛋白質；示意圖。（圖取自freepik）

情緒不穩、月經亂：長期熱量不足+慢性壓力，會影響瘦體素、甲狀腺、皮質醇等代謝荷爾蒙，導致生理失調。建議睡個好覺、減少熬夜、避免讓身體斷食超過16小時，也讓內分泌穩定恢復。

越吃越餓、容易暴食：因為身體怕你「餓死」，大腦會強化食慾訊號、讓你特別想吃高糖高油的食物。建議可以定時進食＋吃得飽足，尤其午餐不要省，搭配高纖澱粉幫助穩定血糖。

黃品瑄強調，從醫學與營養學角度來看，身體的代謝調控並非單靠熱量赤字決定結果，不是吃得越少越好，而是要吃得剛剛好，讓身體有餘裕放心燃脂。

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