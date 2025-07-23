健康網》芒「芒果」海中怎麼挑？ 農業部傳授12種分法

農業部說明，可以依照喜好「甜的」或是「又酸又甜」還是「特別風味」，找到你最喜歡的那顆芒果；圖為愛文芒果。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣素有「水果王國」的美稱，光是夏天必吃的芒果，常見品種就有12種，讓你「芒」到眼花撩亂，別擔心，農糧署在臉書說明，可以依照喜好「甜的」或是「又酸又甜」還是「特別風味」，找到你最喜歡的那顆芒果。

甜的芒果

●金煌：屬於大型芒果，肉質細緻，幾乎無纖維。

●夏雪：高雄3號，具土芒果風味，香氣極濃。

●金蜜：又名金蜜21，纖維中等，香味濃。

●玉文6號：屬於大型芒果，果肉及纖維細緻，香氣濃。

●台農1號：又名香水芒果，肉質細緻、汁少，具有特殊香味，果肉稍硬耐運輸。

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又酸又甜的芒果

●愛文：為國民芒果，是台灣栽培最多的主力芒果，皮薄肉細，味香多汁。

●凱特：又名九月檨，屬於大型芒果，纖維中等，酸度較高。

●卓安南：又名四季芒果，肉質細緻，纖維少，果皮不易剝離。

●農民黨1號：又名四季檨，具有不時花特性，香氣中等。

●土芒果：纖維粗、果粒小，幼果是做情人果首選。

特別風味的芒果

●台中1號：果肉有椰奶香氣、肉質細緻、纖維少，口感Q彈。

●黑香：果實具有特殊的龍眼風味，是台灣少見的綠皮品種，在一片黃澄澄的芒果海中最亮眼。

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