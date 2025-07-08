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健康 > 心理精神

土城殺妻男稱精神病 醫師：人格障礙並非精神病

2025/07/08 22:09

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕土城砍人命案駭人聽聞，46歲謝姓男子兇手落網後竟稱自己是精神病患者。「楊聰才身心診所」院長楊聰財指出，單從兇嫌在被捕時宣稱自己有精神疾病，並不能直接斷定他就是精神病患者。

兇嫌的背後有3種可能性：

●真正的精神疾病：
兇嫌可能確實患有某些精神疾病，例如思覺失調症、重度憂鬱症、躁鬱症或其他精神障礙等。這些疾病在某些情況下可能影響個人的判斷力、情緒控制和行為。

●人格障礙：
即使沒有典型的精神疾病，兇嫌也可能存在人格障礙。人格障礙是一種根深蒂固且持久的行為模式，會導致個人在認知、情緒、人際關係和衝動控制方面出現偏差。例如，情緒容易不穩定的反社會人格障礙或邊緣型人格障礙等，都可能導致極端的暴力行為，但這與「精神病」有所區別，因為人格障礙患者通常對現實的判斷能力是正常的。

●預謀與脫罪：
也不排除兇嫌是為了脫罪或減輕刑責，而故意聲稱自己有精神疾病。
楊院長指出，兇嫌宣稱自己罹患精神病，確實有可能存在逃脫或減輕刑責的意圖。在台灣的法律體系中，如果犯罪行為人被證明在犯案時因精神障礙或其他心智缺陷，導致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力有顯著降低，可以適用刑法第19條第2項「精神狀態減免責任」的規定，減輕其刑。若完全喪失上述能力，則可依第19條第1項不罰。
楊院長說，兇嫌進行精神鑑定是絕對必要且必須的步驟。在面對此類案件，社會大眾的憤怒與對正義的訴求可以理解，但司法程序必須嚴謹。兇嫌的說法不能作為最終判斷，專業的精神鑑定是確保司法公正，並釐清案件真相的關鍵環節。
雙和醫院精神科醫師莊凱迪直言，「不是有精神病就可以減刑的，減刑條件很嚴格的」。

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