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健康 > 杏林動態

洗腎預警再進化 彰基AI技術獲日國際發明金獎

2025/05/13 12:24

彰基參展人員由左至右蕭玉鑫、陳佳芬、楊明治、張曉琪。（彰基提供）

彰基參展人員由左至右蕭玉鑫、陳佳芬、楊明治、張曉琪。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫學中心以人工智慧守護洗腎病患的研發再創佳績！彰基創新育成研發中心執行長楊明治率研發團隊，以自主研發「洗腎血管通路阻塞輔助判定系統」赴日本參加「創新天才國際發明展」，從全球創新科技競技隊伍中脫穎而出，榮獲發明金獎殊榮，繼去年獲得「台灣創新技術博覽會」金獎後，再獲國際肯定。

該系統運用洗腎聯網的大數據結合AI模型訓練，可即時預測患者的洗腎血管通路是否可能發生阻塞。透過早期預警機制，協助醫療團隊及時安排介入處置，避免因延誤處理導致併發症，對於提高透析照護品質與病人安全具關鍵貢獻。

彰基創新育成研發中心執行長楊明治（左）與中華創新發明學會執行長吳智堯（右）合影。（彰基提供）

彰基創新育成研發中心執行長楊明治（左）與中華創新發明學會執行長吳智堯（右）合影。（彰基提供）

楊明治指出，這套系統最大特色，是完全整合在既有的洗腎護理流程中。護理人員在完成透析作業並將資料輸入護理系統時，數據即自動傳送至AI模型，系統能立即產出是否阻塞的判定結果。該技術無需增設設備、額外人力或空間，即可無縫接軌現行作業，落實智慧醫療零負擔。

彰基總院長陳穆寬說，這項已獲國內外兩項金獎肯定的創新技術，將由彰基AI中心協助於總院導入後，再推廣至彰基醫療體系院區上線應用。此一技術不僅有助於洗腎病患的透析管理，也兼顧醫護人員便利與醫療品質及病人安全，展現智慧醫療真正「以人為本」的應用價值。

東京創新國際發明展金獎獎狀。（彰基提供）

東京創新國際發明展金獎獎狀。（彰基提供）

彰基強調，他們持續以「智慧醫療、人本關懷」為核心理念，將創新科技轉化為臨床照護實力，未來繼續積極投入更多AI應用研發，守護病人健康、提升照護效率，打造更安全、智慧的醫療環境。

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