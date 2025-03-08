健康網》喝麥茶做個好「心」人 營養師：每天1到2杯剛剛好

營養師引述研究指出，麥茶的關鍵活性成分「吡嗪類化合物」，不僅提供獨特香氣，還可以調節血液流動性，進而保護心血管。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不含咖啡因的麥茶，帶有一抹淡淡的療癒清香，深受不少人喜愛。營養師老辜引述研究表示，麥茶的關鍵活性成分「吡嗪類化合物」，不僅提供獨特香氣，還可以調節血液流動性，進而保護心血管。每天可飲用1到2杯（250毫升／杯）作為日常保健。但不適合罹患嚴重心臟疾病者，麩質過敏或乳糜瀉患者，也不建議吃素的貧血患者，喝麥茶同時搭配高植物性鐵飲食，避免阻礙鐵質吸收。

香氣來源 竟是改善血液流動關鍵

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，2020年有研究指出，麥茶獨特的風味來源，主要來自烘焙後，產生的「吡嗪類化合物」，以及多種揮發性物質共同呈現。

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日本科學家在2002年，發表麥茶對人體血液流動性的研究中，指出麥茶的關鍵活性成分「吡嗪類化合物」，不僅提供獨特香氣，還可能促進健康。研究認為，可能具有抗血小板凝集作用，以及促進血管擴張的功能。其中，又以「2,3,5-三甲基吡嗪（2,3,5-trimethylpyrazine）」的影響最顯著。

雖然咖啡和焙茶，也因烘焙過程含有較多的「烷基吡嗪」，可能與麥茶有相似甚至更強的健康益處。但它們因含有咖啡因的緣故，可能無法像麥茶帶來這麼好的血液流動性。同時，科學團隊還認為，麥茶中的揮發性香氣，讓人聞了放鬆又開心，對健康也是一件好事。

增加血流速度防硬化 護心3機轉

老辜提到，吡嗪衍生物，可能透過3點機轉調解血液流動性，最終達到對心血管的保健功效，包含：透過對細胞鈣離子的動態調控，影響血小板的凝集；影響鈉、鈣交換，改善紅血球變形能力；增加血流速度，降低血壓與血管壁的剪切應力，可能有助於預防動脈硬化。

潛在風險一次看

●丙烯醯胺的形成：在高溫烘焙（120℃以上）過程中，麥茶可能產生丙烯醯胺，被國際癌症研究機構（IARC）列為2A類致癌物（對動物有致癌性的證據）。但在流行病學的研究中，尚不足以證明為人類的致癌物。

●麩質過敏：由於大麥含有麩質，對麩質過敏或患有乳糜瀉的族群，建議避免飲用麥茶，以防止過敏反應或腸道不適的發生。

●影響鐵吸收：麥茶中的單寧酸，可能影響非血基質鐵（植物性來源）的吸收，建議因鐵攝取不足而貧血的全素食者，適量飲用即可。還有，在享用高植物性鐵飲食時錯開，以避免阻礙植物性鐵質的吸收。

適量飲用不擔心

老辜提醒，雖然烘焙過程產生丙烯醯胺，但無需過度擔心。因為麥茶是民間傳統飲品，已有非常多年的安全飲用歷史。他認為，一個食物對健康的影響，可能受到當中多種成份的相互影響，加乘或抵消都有可能。這不僅複雜還難釐清，只能期待更多實證科學來還原與理解。但，按照目前研究來看，無需過度擔心。

再加上，營養科學一直苦口婆心的強調，均衡飲食為第一原則。因此老辜叮嚀，每天1至2杯（250mL／杯）的攝入即可。永遠不要破壞均衡飲食的原則，且留意食用頻率與份量，很多事情就無須過度擔心了。

想要保護心血管，營養師推薦食用洋蔥（含有硫化物）、魚類（富含Omega-3脂肪酸，以及優質蛋白質等）的餐點，最後再以無糖麥茶收尾；示意圖。（圖取自photoAC）

搭配洋蔥、魚類 均衡飲食來護心

老辜提到，對於想要預防生活型態不良，而導致的心血管疾病，飲食上不妨來一頓有洋蔥（含有硫化物）、魚類（富含Omega-3脂肪酸，以及優質蛋白質等）的餐點，最後再來一杯無糖麥茶收尾，快樂做個好「心」人，降低心血管疾病的風險。

藉由不含咖啡因又無糖的麥茶，促進了我們的血液流動性，也許是一種較溫和又安全的保健選擇，同時，適合對咖啡因敏感的族群，例如孕婦、兒童與銀髮族，作為日常不錯的保健飲品。

但老辜也提醒，罹患嚴重心臟疾病者，可能會按照醫囑限制每日水分攝取，那麼就先別喝了，應該依照自身情況適量飲用，才能最大程度地獲取其益處。

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