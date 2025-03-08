自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝麥茶做個好「心」人 營養師：每天1到2杯剛剛好

2025/03/08 08:34

營養師引述研究指出，麥茶的關鍵活性成分「吡嗪類化合物」，不僅提供獨特香氣，還可以調節血液流動性，進而保護心血管。（圖取自photoAC）

營養師引述研究指出，麥茶的關鍵活性成分「吡嗪類化合物」，不僅提供獨特香氣，還可以調節血液流動性，進而保護心血管。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不含咖啡因的麥茶，帶有一抹淡淡的療癒清香，深受不少人喜愛。營養師老辜引述研究表示，麥茶的關鍵活性成分「吡嗪類化合物」，不僅提供獨特香氣，還可以調節血液流動性，進而保護心血管。每天可飲用1到2杯（250毫升／杯）作為日常保健。但不適合罹患嚴重心臟疾病者，麩質過敏或乳糜瀉患者，也不建議吃素的貧血患者，喝麥茶同時搭配高植物性鐵飲食，避免阻礙鐵質吸收。

香氣來源 竟是改善血液流動關鍵

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，2020年有研究指出，麥茶獨特的風味來源，主要來自烘焙後，產生的「吡嗪類化合物」，以及多種揮發性物質共同呈現。

日本科學家在2002年，發表麥茶對人體血液流動性的研究中，指出麥茶的關鍵活性成分「吡嗪類化合物」，不僅提供獨特香氣，還可能促進健康。研究認為，可能具有抗血小板凝集作用，以及促進血管擴張的功能。其中，又以「2,3,5-三甲基吡嗪（2,3,5-trimethylpyrazine）」的影響最顯著。

雖然咖啡和焙茶，也因烘焙過程含有較多的「烷基吡嗪」，可能與麥茶有相似甚至更強的健康益處。但它們因含有咖啡因的緣故，可能無法像麥茶帶來這麼好的血液流動性。同時，科學團隊還認為，麥茶中的揮發性香氣，讓人聞了放鬆又開心，對健康也是一件好事。

增加血流速度防硬化 護心3機轉

老辜提到，吡嗪衍生物，可能透過3點機轉調解血液流動性，最終達到對心血管的保健功效，包含：透過對細胞鈣離子的動態調控，影響血小板的凝集；影響鈉、鈣交換，改善紅血球變形能力；增加血流速度，降低血壓與血管壁的剪切應力，可能有助於預防動脈硬化。

潛在風險一次看

●丙烯醯胺的形成：在高溫烘焙（120℃以上）過程中，麥茶可能產生丙烯醯胺，被國際癌症研究機構（IARC）列為2A類致癌物（對動物有致癌性的證據）。但在流行病學的研究中，尚不足以證明為人類的致癌物。

●麩質過敏：由於大麥含有麩質，對麩質過敏或患有乳糜瀉的族群，建議避免飲用麥茶，以防止過敏反應或腸道不適的發生。

●影響鐵吸收：麥茶中的單寧酸，可能影響非血基質鐵（植物性來源）的吸收，建議因鐵攝取不足而貧血的全素食者，適量飲用即可。還有，在享用高植物性鐵飲食時錯開，以避免阻礙植物性鐵質的吸收。

適量飲用不擔心

老辜提醒，雖然烘焙過程產生丙烯醯胺，但無需過度擔心。因為麥茶是民間傳統飲品，已有非常多年的安全飲用歷史。他認為，一個食物對健康的影響，可能受到當中多種成份的相互影響，加乘或抵消都有可能。這不僅複雜還難釐清，只能期待更多實證科學來還原與理解。但，按照目前研究來看，無需過度擔心。

再加上，營養科學一直苦口婆心的強調，均衡飲食為第一原則。因此老辜叮嚀，每天1至2杯（250mL／杯）的攝入即可。永遠不要破壞均衡飲食的原則，且留意食用頻率與份量，很多事情就無須過度擔心了。

想要保護心血管，營養師推薦食用洋蔥（含有硫化物）、魚類（富含Omega-3脂肪酸，以及優質蛋白質等）的餐點，最後再以無糖麥茶收尾；示意圖。（圖取自photoAC）

想要保護心血管，營養師推薦食用洋蔥（含有硫化物）、魚類（富含Omega-3脂肪酸，以及優質蛋白質等）的餐點，最後再以無糖麥茶收尾；示意圖。（圖取自photoAC）

搭配洋蔥、魚類 均衡飲食來護心

老辜提到，對於想要預防生活型態不良，而導致的心血管疾病，飲食上不妨來一頓有洋蔥（含有硫化物）、魚類（富含Omega-3脂肪酸，以及優質蛋白質等）的餐點，最後再來一杯無糖麥茶收尾，快樂做個好「心」人，降低心血管疾病的風險。

藉由不含咖啡因又無糖的麥茶，促進了我們的血液流動性，也許是一種較溫和又安全的保健選擇，同時，適合對咖啡因敏感的族群，例如孕婦、兒童與銀髮族，作為日常不錯的保健飲品。

但老辜也提醒，罹患嚴重心臟疾病者，可能會按照醫囑限制每日水分攝取，那麼就先別喝了，應該依照自身情況適量飲用，才能最大程度地獲取其益處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中