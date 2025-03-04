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健康 > 抗老養生 > 運動復健

電腦族一舉手就痛 4招遠離「肩關節夾擠症」

2025/03/04 15:59

上班族久坐使用電腦，長時間重複動作與姿勢不良，容易出現「肩關節夾擠症候群」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

上班族久坐使用電腦，長時間重複動作與姿勢不良，容易出現「肩關節夾擠症候群」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者劉濱銓／南投報導〕現代人上班久坐使用電腦、缺乏運動，長時間重複動作與姿勢不良，容易出現「肩關節夾擠症候群」（Shoulder Impingement Syndrome，SIS），導致一舉手或手舉過頭、搬物品就會痛。台中榮總埔里分院表示，只要保持良好姿勢、加強肩部訓練，避免過度使用，以及運動前熱身等，就能遠離肩膀疼痛問題。

台中榮總埔里分院復健科物理治療師賴芃云表示，肩關節夾擠症候群是肩膀的穩定性下降，肩峰與肱骨之間的空間變窄後，導致肩部肌腱、滑囊與其他組織在肩關節所處空間受到壓迫，肩部僵硬造成夾擊與磨損，使得活動受限與發炎疼痛。

特別是在舉手過頭、搬物品或睡覺時感到疼痛，好發在肩膀重複性動作的人，如長時間操作電腦的上班族、家務勞動族、運動員、健身愛好者，若不妥善處理，隨著病情發展症狀會加劇，將對日常生活造成極大的不便。

賴芃云提醒，民眾在辦公桌前使用電腦，應保持良好姿勢，工作時應讓肩膀放鬆，避免聳肩或不自然的前傾，確保手臂與肩部處於舒適狀態。

其次是加強肩部訓練，透過肩部肌力與伸展運動，有助提升肩關節穩定性，避免因肌肉不平衡造成的夾擊。再來也要避免過度使用肩部，久坐工作需留意適當休息與輪換動作，防止過度使用同一肌肉群。

最後是運動前的熱身與運動後的放鬆，充分熱身可使肩關節活動範圍更大，降低運動受傷風險，運動後的拉伸有助肌肉放鬆，減少肩部過度緊繃，若有肩膀不適就要及早就醫，只要養成良好運動與姿勢習慣，就可遠離肩膀疼痛。

上班族久坐使用電腦，應保持肩膀放鬆，避免不自然的前傾，維持手臂與肩部的舒適狀態。（中榮埔里分院提供）

上班族久坐使用電腦，應保持肩膀放鬆，避免不自然的前傾，維持手臂與肩部的舒適狀態。（中榮埔里分院提供）

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