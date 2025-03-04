青光眼忘點藥水「霧煞煞」 飛秒雷射助恢復好眼力

蘇振文醫師提醒，如果發現視力惡化，務必盡快就醫檢查找出病因。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中66歲張姓婦人經營小吃攤，早年就罹患青光眼，但都有定期就醫，點眼藥水治療。直到疫情期間只敢到藥局買藥，之後連藥水都忘記點，導致近1年多來視力嚴重退化，連菜單上的字都看不清楚，趕緊回診就醫。所幸醫師安排自費的飛秒雷射白內障手術後，讓她視力及眼壓恢復正常，又可以快樂做生意。

亞洲大學附屬醫院眼科醫師蘇振文表示，青光眼為不可逆的視神經病變，若不積極治療，恐導致失明，該名患者因疫情期間不敢就醫，也沒有持續點眼藥水，到院檢查時，患者右眼視力僅剩0.2、左眼更僅有0.1，眼壓達到28毫米汞柱（正常值約為10~21毫米汞柱）。

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進一步安排視神經檢查，結果也顯示雙眼視神經盤凹陷擴大、「光學同調斷層掃描」則出現視神經纖維萎縮，視野檢查結果亦明顯退化，尤其患者雙眼白內障已屬過熟，更加深視力惡化。

蘇振文表示，經醫療團隊協助，患者重新使用降眼壓藥水，順利將眼壓降至18毫米汞柱，之後雙眼分別接受自費的飛秒雷射白內障手術，術後眼壓進一步下降至15毫米汞柱，視力也大幅改善，恢復至0.8。

蘇振文指出，青光眼的高風險族群包括眼壓偏高者、老年人、眼軸較短者與角膜厚度較薄者，主要治療方式為使用降眼壓藥物，部分患者則可考慮施行選擇性虹膜雷射整形術（SLT），進一步降低眼壓；萬一青光眼同時患有白內障，則會建議務必積極治療，因白內障手術不僅有助降低眼壓，對於青光眼患者更可降低約2~4毫米汞柱，也可降低急性隅角閉鎖型青光眼發作風險。

蘇振文提醒，只要遵循醫師指示使用降眼壓藥物，就可有效降低青光眼惡化風險。有些患者因擔心藥物有副作用、藥水使用頻率複雜或是回診等候過久等原因，最後不願意點青光眼藥水而導致惡化，實在非常可惜，民眾千萬別輕易中斷眼藥水治療，唯有定期回診追蹤，才是找回好視力的關鍵因素。

蘇振文醫師提醒，民眾罹患青光眼，除持續點眼藥水，也要定期回診追蹤，才是找回好視力的關鍵因素。（記者陳建志攝）

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