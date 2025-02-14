健康網》維生素E可美容抗氧化 醫：還能延緩阿茲海默症

醫師指出，維生素E常見於堅果、綠色蔬菜、植物油等食物中。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素E作為維持健康的重要營養素，不只是「美容維生素」，更在心血管保護、視力健康及大腦功能維持上扮演關鍵角色，還能延緩阿茲海默症。皮膚科醫師沈孟暵指出，維生素E是一種強效的抗氧化劑，能夠防止脂質過氧化，保護細胞不受自由基攻擊，減少氧化壓力帶來的損害；常見於堅果、綠色蔬菜、植物油等食物中。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文說明，維生素E能幫助清除自由基，降低體內多不飽和脂肪酸、DNA及低密度脂蛋白（LDL）因氧化而產生的風險。此外，預防多種慢性疾病的研究顯示，適量補充維生素E可能有助於降低多種疾病風險。

請繼續往下閱讀...

●心血管健康：減少血管內脂質氧化，幫助維持心血管健康。

●癌症風險降低：維生素E可減少自由基對DNA的損傷，降低某些癌症風險，但目前尚無確切證據顯示維生素E能直接抗癌。

●視力保護：可能有助於降低白內障及黃斑部病變的風險。

●神經退行性疾病：如阿茲海默症，維生素E可能因減少腦部氧化壓力而延緩神經退化。

●降低發炎反應：幫助調節免疫系統，減少慢性發炎對身體的影響。

●膽固醇調控：有助於維持健康的膽固醇水平。

沈孟暵提醒，成年人每天應攝取15毫克的維生素E，但過量補充可能帶來風險，因此建議透過均衡飲食攝取適量維生素E，例如堅果、種子、植物油及綠葉蔬菜等天然食物來源，以確保身體獲得適當的抗氧化保護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法