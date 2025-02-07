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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》水餃傷腎？醫：有慢性腎病要忌口

2025/02/07 17:05

水餃是大家都喜歡的平民美食，然有慢性腎病者應小心品嚐。（圖取自photoAC）

水餃是大家都喜歡的平民美食，然有慢性腎病者應小心品嚐。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水餃是常見的平民美食，很多人喜歡吃，更變化出不同口味，不論自己包或在外面買都很簡便。然外傳吃水餃會傷腎，這是真的嗎？對此醫師王介立說明「水餃不會傷腎」，多數的食物都可能對腎臟帶來或多或少的傷害，只是他自己執行健康飲食後，幾乎沒有吃過餃類料理，且對於嚴重慢性腎臟病患來說，水餃算是NG料理，不應太常吃。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」PO文指出，他近期被問到「為何水餃會傷腎」。王介立追問對方爲什麼會這麼認為，對方的回答「新聞報導」。

王介立查過相關報導之後，也認同報導說法。但他認為：「只要人還活著，做的每件事都可能對腎臟造成傷害，差別只在機率高低。你可以想像每天都要抽一支籤，籤上數字就是你那天的腎臟受損程度。平常沒事時，也許只會抽到介於 0.001～0.003 的數字；吃水餃時，可能略微提高到 0.002～0.004；但如果你吃進含馬兜鈴酸的東西，數值就可能飆到 0.1～0.3，一下子跳了百倍。」

王介立總結，生活裡難免有風險，只是水餃這種食物的風險相對小得多，其實不用特別恐慌。不過王介立補充，但如果有嚴重慢性腎病，那水餃算是NG食物，「只能偶而吃一點」；且自從認真健康飲食以來，我的「常備菜單」裡，就從來沒有出現過任何餃類（精緻澱粉包覆加工蛋白質及脂肪）。

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