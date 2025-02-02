健康網》9天連假完結 避免「收假症候群」很簡單

連假結束即將開工，你是否與這張圖一樣不想起床？專家提建議。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過了9天連假，是否感覺該玩的還沒有玩完，想要多休幾天呢？也許你已經發生「收假症候群」。實際上很多人每週都在經歷「藍色星期一」，這也是收假症候群的一種，又稱節日憂鬱症、假期後症候群；且不僅是亞洲，歐美也有類似狀況。國家精神疾病聯盟統計，64%的人飽受節日憂鬱症所苦。

外媒《Health Central》報導，收假症候群症狀相當多元，失眠、體力較差，煩躁、注意力不集中與焦慮等。與憂鬱症不同的是，這樣的症狀相當短暫。

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以生理角度來看，新澤西州普林斯頓的心理學家艾琳（Eileen Kennedy-Moore）說明，在重大事件後（不論是好或壞，例如婚禮、放假或是在截稿前交出論文等）壓力荷爾蒙的快速降低，都可能影響身心靈。然就本質來看，這僅是大腦在面臨明顯不同之處境的對應方式。

為何過完節日後會感到沮喪呢？

專家認為，假期與平常上班日有極大不同：即便假期很平淡，甚至出了點差錯（像是航班延誤，旅遊地點下雨下到離開前才出太陽，或是生了大病），大腦也會誇大其不同之處，讓回歸平凡看起來比實際情形更容易引發焦慮與憂鬱。

其實我們的大腦經常欺騙自己。例如艾琳說明，「每天自欺欺人，代表我們擁有良好的精神與心理功能。我們為了享受一次愉快的休息，付出了情感成本，使得感受幸福的基準下降。即使假期不算太愉悅，甚至多災多難，其情感代價與一切順風的快樂假期是一樣的。」

另方面則可能是華人的感受：節日期間須處理困難的人際關係，且在跑行程時需保持冷靜，可能是收假症候群引發的原因之一。精神病學家茱迪絲（Judith Orloff）認為，在社交時戴上面具，裝出自己很會社交，這是很耗費心神的。

另方面，假日與平日的飲食方式大有不同。像是聖誕節大餐、跨年聚會乃至於除夕年夜飯，多數高油高糖、還要來點小酒。不少研究將垃圾食物與憂鬱症連結，所以經歷長時間放縱後，我們可能感覺很差。

另外提供幾項「怵目驚心」的數據：國家精神疾病聯盟統計（National Alliance on Mental Illness,NAMI）發現，有24%的精神病患，在假期後病情明顯惡化；40%患者假期略有惡化。而對於住在美國，季節性情緒障礙患者，最困難的月份為1月、2月，有5%的患者會變嚴重。最後，雖然不少人聽過「假期後輕生率上升」的都市傳說，然2014年《急診醫學雜誌》研究發現，元旦為輕生意向發生率最高的時期之一。

如何克服收假症候群？

照顧自己：優質睡眠、規律運動與營養的飲食。

維持與親友的聯繫：為關心你的人接觸並進行面對面的交流，可以提供很好的動力。

對自己有耐心且避免苛求：自己要深信且提醒自己，這樣的負面情緒不會永遠持續下去，別責備自己，找自己的立足點。若情況長久持續，建議找相關領域的專家做諮詢。

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