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健康網》自律神經失調會發胖 醫教3招回到「放鬆模式」

2025/01/01 10:29

醫師指出，自律神經失調除了造成失眠、頭痛等症狀，也是導致發胖主因之一；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師指出，自律神經失調除了造成失眠、頭痛等症狀，也是導致發胖主因之一；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了吃太多、沒運動，自律神經失調也會導致發胖！好日子診所醫師黃煜晏表示，自律神經失調除了造成失眠、頭痛等症狀，也是導致發胖主因之一，他分享3招幫助身體切換成放鬆模式，包含：「釋放腦力、減少決策」、「找到生活中的小確幸」、「改變看待世界的看法」。

為什麼會自律神經失調？黃煜晏於臉書粉專「好日子診所」發文說明，身體就像一台很精密的機器，就像手機有省電、勿擾等模式，人體也是隨時都在切換工作模式、運動模式、唸書模式、休息模式等，因應不同的環境現況去做調整。身體會整合各器官，來讓自己進入最適合當下的狀態。

而自律神經系統就是負責身體模式切換的主控台，他說明，交感神經掌管「戰鬥模式」，讓我們有精神、腦力集中、全身繃緊；副交感神經負責「放鬆模式」，讓肩頸放鬆、心跳變慢，讓身體休息、細胞修復。而自律神經失調，就是我們身體喪失了切換模式的功能，整天處於備戰狀態，無法放鬆，所以就會失眠、頭痛、煩躁、胃酸逆流、肩頸緊繃。

減少決策、轉念看待煩惱 3招助放鬆

那我們要怎麼找回切換模式的能力呢？黃煜晏分享以下3招：

●釋放腦力、減少決策：切換模式的時候，需要用到「腦力」 ，如果做了太多決策，耗掉過多腦力，在切換模式的時候就會很吃力。因此建議減少決策。像是中午可以固定吃同一家餐廳，或像臉書老闆馬克·祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）一樣，衣櫃裡是一堆同款式的T恤，這樣就不用思考上班要穿什麼。

出門挑衣服花好多時間？醫師提到，如果做了太多決策，耗掉太多腦力，自律神經在切換放鬆、緊繃狀態間切換的時候就會很吃力；情境照。（圖取自freepik）

出門挑衣服花好多時間？醫師提到，如果做了太多決策，耗掉太多腦力，自律神經在切換放鬆、緊繃狀態間切換的時候就會很吃力；情境照。（圖取自freepik）

把腦力留給身體，不要讓自己「內耗」、減少決策、降低腦力的消耗，就可以讓我們更自在的切換模式。

●找到生活中的小確幸：一個開心的事會抵銷一個討厭的事，如果我們能夠常常找到生活中的正能量，就能抵銷負能量。減少負能量，讓身體一直處於放鬆模式，就可以不用在戰鬥模式間忙碌切換。

●改變看待世界的想法：「影響健康的不是麻煩本身，而是你對麻煩的反應。」轉念很重要。當你一直覺得這個世界很煩，你的身體就會一直處於戰鬥模式，但如果我們學會轉念看待一樣的煩惱，可能就會覺得沒那麼煩了。

我們的目標不是擺脫壓力，而是改善自己與壓力的關係。讓壞壓力變成好壓力，身體就會解除戰鬥模式，回到放鬆模式。

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