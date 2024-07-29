菸齡57年！7旬翁感冒久咳 藥物加意志力1個多月戒菸改善

家醫科醫師莊凱婷表示，結合專業醫事人員協助戒菸，成功率可達到30%；為了自己與家人的健康，民眾可以善用專業戒菸資源，儘早戒菸，可大幅提升戒菸成功率。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕77歲退休長輩菸齡長達57年，每天固定至少1包菸，最近因為感冒後容易久咳，再加上得知抽菸好友陸續得到肺癌或慢性肺疾，決定戒菸；憑藉著戒菸藥物與意志力，長輩1個多月後成功戒菸，不抽菸之後不僅咳嗽與咳痰狀況改善，嗅覺敏銳度也改善很多。

中國醫藥大學新竹附設醫院家醫科醫師莊凱婷表示，這名長輩第一次來戒菸門診，她先開立藥物使用，回診後發現，菸癮有減量但還是會忍不住抽菸，且因為長期吸菸養成咬東西的習慣，因此再開立尼古丁口嚼錠加強，3週後再回診，長輩已不會再想到買菸抽菸，1個多月後成功戒菸。

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莊凱婷指出，抽菸會增加癌症和慢性心血管疾病的風險，同時也增加中風或心肌梗塞的發生率和死亡率，抽菸也會影響葡萄糖耐受性，糖尿病患者吸菸，除了會增加死亡率外，還會加劇糖尿病併發症及影響血糖控制。近年來，吸菸族群越趨年輕化，吸菸者的平均壽命較不吸菸者少了約10~11年，若吸菸者在30歲、40歲、50歲或60歲戒菸成功，預估可分別延長10年、9年、6年與3年的壽命，因此鼓勵各年齡階段積極戒菸。

莊凱婷說，只單純靠意志力戒菸成功率僅為5-10%，如果結合專業醫事人員協助戒菸，成功率可達到30%，高出至少3倍之多。去年有247人至該院參與戒菸，122人成功戒菸，成功率高達50%。為了自己與家人的健康，民眾可以善用專業戒菸資源，儘早戒菸，可大幅提升戒菸成功率。

莊凱婷強調，該院戒菸團隊除了醫師，還有個管師追蹤進度和提供諮詢，2022年與2023年，皆榮獲二代戒菸醫院組特優獎，全國近3500家戒菸服務醫事機構，僅67家戒菸績優，新竹縣市唯獨中醫大新竹附醫獲此殊榮。該院提供健保免費戒菸門診，1年有2次療程，1次療程8週，透過醫護陪伴成功戒菸。

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