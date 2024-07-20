凌晨咳不停 阿兵哥未規律用藥氣喘復發

胸腔內科醫師邱華彥提醒，咳嗽成因相當多樣，若是有合併喘、咳血、體重減輕、發燒不退、免疫不全等狀況，建議盡速就醫。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名30歲士兵從小就有氣喘，長期拿慢性處方簽，使用吸入型氣管擴張劑及吸入型類固醇來控制，但因為沒有規則用藥，最近天氣變化大，氣管又受到刺激而開始咳嗽，尤其凌晨常會咳醒，發炎導致呼吸道收縮而造成喘的狀況。

台北榮總新竹分院胸腔內科主任邱華彥醫師表示，咳嗽是胸腔科門診常見的疾病，常見的原因包括氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流等。咳嗽實際上是身體的一種保護機制，利用咳嗽去清除呼吸道裡的髒污或是病原體，也可以視為呼吸道受到刺激的警訊。

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鼻涕倒流和胃食道逆流，都是因為鼻涕或是胃酸等異物刺激呼吸道上皮導致，上呼吸道感染或是氣喘造成的呼吸道發炎也會引起咳嗽。以上的刺激讓呼吸道上皮藉由c型神經纖維往腦部傳送刺激的訊號，經過處理後往下對肌肉傳出咳嗽的指令。此外，部分藥物如ACEI這類的血壓藥也會導致咳嗽。

紅圈長效氣喘保養用藥，黑圈短效急救用藥。（北榮新竹分院提供）

邱華彥表示，最近氣候多變，該名士兵因為沒有規則使用吸入劑，又開始咳嗽、喘，只要重新利用吸入型類固醇壓制呼吸道的發炎狀況、利用吸入型氣管擴張劑打開呼吸道，很快咳嗽跟喘就可以獲得控制。

一般來說，常咳嗽見的治療選項包括鎮咳、化痰、利用甘草藥水或蜂蜜水進行局部舒緩等，針對不同的疾病也許還要加上氣管擴張劑，或是使用完全相反的促咳劑等。

邱華彥提醒，有鑑於咳嗽成因的多樣性，若是有合併喘、咳血、體重減輕、發燒不退、免疫不全等狀況，建議盡速就醫才能及早發現致命的肺炎、癌症、未受控制的氣喘等狀況。

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