健康網》天氣炎熱易食物中毒！新北市衛生局教「5要2不」原則

新北市衛生局表示，食物保存應低於7℃，室溫不宜放置過久；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣炎熱，小心食品容易壞！新北市衛生局在臉書專頁「新北衛什麼」發文表示，快遵守「5要2不」原則，包括：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度、不要飲用山泉水、不要食用不明的動植物，避免食物中毒找上門。

●要洗手：維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後應澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。

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●要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

●要生熟食分開：處理及盛裝生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

●要徹底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。

●要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久。

●不要飲用山泉水：飲水要先煮沸再飲用，避免生飲山泉水。

●不要食用不明的動植物：對於不知名動植物，應遵守「不採不食」的原則。

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