長假結束好焦慮 按穴減壓重開機

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2026/02/22 05:30
▲圖3：膻中穴。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

▲圖1：內關穴。（照片提供／趙家儀）

長假結束後，無論是上班族或學生，常會出現精神不集中、焦慮、疲倦、睡眠不佳等狀況。從放鬆狀態快速切換到緊張的工作或學習模式，身體與心理都需要適應期。中醫強調「身心同調」，可從調整作息、飲食與經絡穴位著手，幫助順利回歸日常節奏。

▲圖5：四神聰。（照片提供／趙家儀）

身心同調 回歸日常節奏

▲圖4：百會穴。（照片提供／趙家儀）

◎年後焦慮、心煩意亂，以「清心火、疏肝理氣」為主

▲圖2：勞宮穴。（照片提供／趙家儀）

中醫認為，心包經主要管理心臟與精神活動，與情緒、壓力密切相關。年後工作量增加、緊張焦慮時，可透過按摩以下穴位，幫助安神定志、促進血液循環、消除疲勞。

▲春節假期後上班，出現了精神不集中、疲倦等狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙家儀）

●內關穴（圖1）：在手掌面關節橫紋的中央，往上約3指寬的中央凹陷處，按壓3-5分鐘，可調節自律神經、寧心安神、寬胸止嘔、幫助入眠。

▲短暫休息時，可簡單伸展，有助穩定情緒、減輕壓力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙家儀）

●勞宮穴（圖2）：大約在手掌心，握拳時中指指尖所觸及的位置，按壓3-5分鐘，可以清心火、安神、強心。

●膻中穴（圖3）：在兩乳頭連線中點的凹陷處，按摩5-10下，可以理氣寬胸、改善胸悶氣短、活血通絡；若是容易嘆氣、胸口悶悶不舒服的人可多加按摩。

◎精神不集中、腦疲勞：以下穴位可提升專注力、清腦醒神

●百會穴（圖4）：位於頭頂正中央，輕敲或按摩3-5分鐘，有助提升工作與學習效率，具有交通心腎、寧神定志、改善腦疲勞的功效。

●四神聰穴（圖5）：位於百會穴前後左右各1寸（約大拇指寬），與百會穴搭配刺激，效果更佳，可促進腦部血液循環、預防記憶力衰退。

◎生活作息與日常調整建議

●調整作息：盡可能早睡早起，避免日夜顛倒，幫助生理時鐘回歸正常。

●清淡飲食：減少高油脂及精緻澱粉，多攝取蔬菜，減輕腸胃負擔。

●規律運動：散步、慢跑、伸展運動可促進新陳代謝，提升精神狀態。

●放鬆身心：平時練習深呼吸、簡單伸展，有助穩定情緒、減輕壓力。

透過穴位保健與良好生活習慣的調整，讓身，心，靈逐漸回到正軌，迎接嶄新的一年、新的挑戰。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

