連日高溫 10天418人熱傷害就醫

▲出門在外，務必注意降溫與補水，也要儘量避免在每天上午10時至下午3時的高溫時段外出進行劇烈運動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

▲醫師提醒，當氣溫、濕度都偏高時，散熱效果也會變差，尤其每天午後雷陣雨前要特別小心熱傷害風險。（資料照）

近期連日高溫炎熱，衛福部統計，今年7月已有418人次因熱傷害就診，其中以7月3日55人次最多。北醫大學急診學科審定教授、開業醫師高偉峰提醒，人體主要靠輻射、傳導、蒸發、對流散熱，當氣溫、濕度都偏高時，散熱效果也會變差，尤其每天午後雷陣雨前要特別小心熱傷害風險。

衛福部指出，今年7月截至7月10日，因熱傷害就診總計418人次，其中近1週為7月5日43人次、7月6日50人次、7月7日38人次、7月8日25人次、7月9日26人次、7月10日33人次，而去年7月全月總計887人次因熱傷害就診。針對熱傷害定義，衛福部指出，熱傷害包括熱及光的影響，如中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫，或其他特定的熱影響等；另過熱包括氣候過熱所致的意外事故、人為因素過熱所致的意外事故、過熱所致的意外事故。

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午後雷陣雨前 濕度高更危險

高偉峰說，人體的散熱機制主要有4個，包括輻射、傳導、蒸發、對流等，其中輻射散熱是通過皮膚與周遭環境的溫度差，把較高的體溫往周遭發散，但當周邊環境溫度與人體的37度越接近、甚至超越人體溫度時，散熱效果就會變差，甚至可能反向讓人體溫度提高。

傳導方面，高偉峰解釋，人體任何部位接觸相對冰涼的東西時，熱會從高溫流向低溫處，尤其水的傳導效果是空氣的32倍，這是夏天很多人喜歡玩水消暑的原因；對流的散熱則主要表現在有風吹拂的環境下，通過周遭空氣的流動，也能有效帶走熱量。

蒸發則是人體最重要的散熱管道，高偉峰說，通過汗水蒸發，可以有效率將皮膚表面的熱量帶走，但效果受到人體本身排汗量與周遭濕度影響，比如抗組織胺、抑制腸胃蠕動的抗膽鹼藥物等，都會抑制排汗，而周邊濕度提高則會導致汗滴難以蒸發到環境中，進而無法發揮散熱效果。

因此，高偉峰提醒，民眾出門在外，務必注意降溫與補水，也要儘量避免在每天上午10時至下午3時的高溫時段外出進行劇烈運動。每天午後雷陣雨前，溫度、濕度特別高，更是容易發生熱傷害的時間段，民眾千萬不要覺得天氣陰陰的，就掉以輕心。

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