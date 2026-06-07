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健康網》不是狂運動就能瘦 營養師談燃脂與減脂

2026/06/07 08:21

健康網》不是狂運動就能瘦 營養師談燃脂與減脂

營養師徐慈家表示，瘦不下來不是因為沒動，而是你可能把「燃脂」當成「減脂」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師徐慈家在臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」表示，瘦不下來不是因為沒動，而是你可能把「燃脂」當成「減脂」。又到了必須減肥的夏季，很多人也開始逼自己多運動、多流汗，希望體態可以變輕盈。但慈家想問你一個很關鍵的問題：你流的汗，真的有幫你減到脂肪嗎？有時候瘦不下來，不是因為你沒有動，而是你一直把「燃脂」當成「減脂」。

燃脂是什麼？

徐慈家表示，燃脂比較像是身體正在「使用脂肪當燃料」：像是快走、慢跑、游泳、輕鬆騎腳踏車，這類中低強度、可以持續比較久的運動，身體會有一部分能量來自脂肪酸氧化。重點不是每次都練到快斷氣，而是能不能穩定、規律地持續下去。

減脂是什麼？

減脂不是只有當下有沒有燃燒脂肪，而是長期下來，身體脂肪量真的下降。白話來說，囤積在肚子、大腿、手臂的脂肪，要先被分解，再被身體拿去使用。而且最重要的是：整體消耗要大於攝取。像是間歇跳繩、間歇跑步、飛輪、重量訓練，這類運動可以提高總消耗，也能幫助保留肌肉，讓減重不只是體重變輕，而是體態真的變緊實。

高強度運動越多越好嗎？

徐慈家提醒：高強度運動不是越多越好。如果你睡不好、吃太少、壓力又大，還天天逼自己爆汗，身體反而更容易疲累，也更容易在之後暴食失控。真正有效的減脂，不是把自己操到很痛苦，而是找到可以長期維持的節奏。

徐慈家總結，別再只看：「我今天有沒有流汗？」也可以問問自己：「我有吃夠蛋白質嗎？」、「我有睡好嗎？」、「我有保留肌肉嗎？」、「我的運動方式適合現在的身體嗎？」搞懂燃脂與減脂的差別，你的努力才不會只是累，而是真的一步一步走靠近想要的體態。

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