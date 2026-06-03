自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

同樣是脂肪差很大！研究：這類油脂恐助長胰臟癌 魚油效果相反

2026/06/03 14:37

人體胰臟位置示意圖。美國研究發現，不同脂肪酸可能對胰臟癌發展產生截然不同影響，但相關結果目前僅在小鼠模型中獲得驗證。（圖取自Freepik）

人體胰臟位置示意圖。美國研究發現，不同脂肪酸可能對胰臟癌發展產生截然不同影響，但相關結果目前僅在小鼠模型中獲得驗證。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕多年來，不少人認為只要少吃油脂，就有助降低罹癌風險。但根據科學新聞網站《Science Daily》報導，美國耶魯大學最新研究發現，在胰臟癌小鼠模型中，不同脂肪酸對腫瘤發展可能產生截然不同的影響。其中，富含Omega-3脂肪酸的魚油與較低疾病負擔有關，而另一類脂肪則與較快的腫瘤進展相關。

這項研究近日刊登於《癌症發現》（Cancer Discovery）期刊。研究團隊設計12種熱量相同的高脂飲食，唯一差別在於脂肪來源，以比較不同脂肪酸對胰臟癌發展的影響。結果顯示，富含多元不飽和脂肪酸（PUFA）的飲食能減緩腫瘤形成，其中含有Omega-3脂肪酸的魚油效果最明顯。研究人員表示，攝取魚油的小鼠，其疾病負擔較一般脂肪飲食組降低約50%。

相反地，富含單元不飽和脂肪酸（MUFA）的飲食則與較快的腫瘤進展有關。研究人員指出，當飲食中MUFA比例愈高、PUFA比例愈低時，胰臟癌病情也愈嚴重。

研究團隊進一步發現，與較快腫瘤進展相關的MUFA主要成分為油酸（Oleic Acid），這也是橄欖油中的主要脂肪酸之一。研究第一作者魯伊茲（Christian Felipe Ruiz）表示，這項結果令研究團隊相當意外，因為油酸長期被認為有助心血管健康。

不過研究人員也特別強調，這項研究探討的是胰臟導管腺癌（PDAC）小鼠模型，並非直接證明橄欖油會導致人類罹患胰臟癌，目前也不宜據此改變既有飲食建議。

未來將進一步驗證　是否適用於人類仍待確認

研究團隊指出，目前結果尚未在人類身上獲得驗證。不過研究顯示，不同脂肪酸可能透過影響癌細胞生存機制，對腫瘤發展產生不同效果。研究人員表示，未來將進一步探討調整脂肪組成是否有助改善胰臟癌患者預後，也希望了解血液中MUFA與PUFA的比例，是否能成為評估胰臟癌風險的新指標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中