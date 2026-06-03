同樣是脂肪差很大！研究：這類油脂恐助長胰臟癌 魚油效果相反

人體胰臟位置示意圖。美國研究發現，不同脂肪酸可能對胰臟癌發展產生截然不同影響，但相關結果目前僅在小鼠模型中獲得驗證。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕多年來，不少人認為只要少吃油脂，就有助降低罹癌風險。但根據科學新聞網站《Science Daily》報導，美國耶魯大學最新研究發現，在胰臟癌小鼠模型中，不同脂肪酸對腫瘤發展可能產生截然不同的影響。其中，富含Omega-3脂肪酸的魚油與較低疾病負擔有關，而另一類脂肪則與較快的腫瘤進展相關。

這項研究近日刊登於《癌症發現》（Cancer Discovery）期刊。研究團隊設計12種熱量相同的高脂飲食，唯一差別在於脂肪來源，以比較不同脂肪酸對胰臟癌發展的影響。結果顯示，富含多元不飽和脂肪酸（PUFA）的飲食能減緩腫瘤形成，其中含有Omega-3脂肪酸的魚油效果最明顯。研究人員表示，攝取魚油的小鼠，其疾病負擔較一般脂肪飲食組降低約50%。

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相反地，富含單元不飽和脂肪酸（MUFA）的飲食則與較快的腫瘤進展有關。研究人員指出，當飲食中MUFA比例愈高、PUFA比例愈低時，胰臟癌病情也愈嚴重。

研究團隊進一步發現，與較快腫瘤進展相關的MUFA主要成分為油酸（Oleic Acid），這也是橄欖油中的主要脂肪酸之一。研究第一作者魯伊茲（Christian Felipe Ruiz）表示，這項結果令研究團隊相當意外，因為油酸長期被認為有助心血管健康。

不過研究人員也特別強調，這項研究探討的是胰臟導管腺癌（PDAC）小鼠模型，並非直接證明橄欖油會導致人類罹患胰臟癌，目前也不宜據此改變既有飲食建議。

未來將進一步驗證 是否適用於人類仍待確認

研究團隊指出，目前結果尚未在人類身上獲得驗證。不過研究顯示，不同脂肪酸可能透過影響癌細胞生存機制，對腫瘤發展產生不同效果。研究人員表示，未來將進一步探討調整脂肪組成是否有助改善胰臟癌患者預後，也希望了解血液中MUFA與PUFA的比例，是否能成為評估胰臟癌風險的新指標。

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