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健康網》謝國樑B流2週未癒住院！ 醫示警「這4症狀」恐不是感冒拖太久

2026/05/05 14:39

健康網》謝國樑B流2週未癒住院！ 醫示警「這4症狀」恐不是感冒拖太久

基隆市長謝國樑因感染B型流感未癒，症狀並有加重的情形，轉至台北榮總住院治療。疾管署指出，上週流感疫情也以B型流感為主。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕基隆市長謝國樑因感染B型流感未癒，症狀並有加重的情形，轉至台北榮總住院治療。疾管署指出，最常見的併發症有肺炎、心肌炎及心包膜炎、腦炎與神經系統併發症、敗血症及肌肉發炎，不可不慎。

疾管署統計國內流感疫情呈下降趨勢，第17週（4/26-5/2）門急診就診計7萬9135人次，較前一週（8萬4133）下降5.9%；社區流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，主要流行B型（占89.4%）。一般來說，流感痊癒的時間因個人體質與病程嚴重程度而異，但對於多數健康的大人與小孩而言，流感是一種「自限性疾病」，通常在1至2週內可以完全恢復。

依往例，謝國樑的B型流感應接近痊癒階段，但他並未往好的方向挺進，反而進醫院治療，可能與最近氣溫忽高忽低，恐有併發症疑慮。疾管署表示，流感的病程階段如下：

●急性期（第1-5天）：
這是最不舒服的階段，通常會出現突發性的高燒（38°C 以上）、嚴重肌肉痠痛、頭痛及極度疲倦。

●緩解期（第5-7天）：
發燒通常在此時消退，多數急性症狀開始減輕，但可能轉為咳嗽、鼻塞或流鼻水。

●完全康復期（1-2週或更久）：
雖然主要症狀消失，但咳嗽與虛弱、疲勞感可能會持續2至3週。

疾管署指出，B型流感的重症比例不如A型流感凶猛，主要的特徵是小腿痛及腸胃症狀較常見。不過，B型流感病程恢復通常較慢，使用抗病毒藥物後的改善速度可能不如A型流感明顯，需耐心觀察。若出現呼吸困難、持續胸痛、血尿（橫紋肌溶解徵兆）或意識不清，應立即就醫。

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