健康網》聽力退化是失智加速器 醫：3警訊快檢查

耳鼻喉科醫師王曜表示，耳朵如同大腦的訊號接收器，若大腦長期接收不到足夠刺激，可能造成社交孤立、大腦過勞，且因聽腦同退化，導致失智風險增；情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為耳朵聽不清楚就像頭髮變白一樣，是身體自然老化的正常現象，因此經常不以為意。耳鼻喉科醫師王曜表示，耳朵如同大腦的訊號接收器，若大腦長期接收不到足夠刺激，除可能造成社交孤立、大腦過勞，也可能因為聽覺和腦部神經退化的病根相同，導致失智風險增加。

王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文指出，聽力退化是失智症的獨立風險因子，並非危言聳聽。因為大腦就像一台需要不斷接收指令的「中央處理器」，若耳朵這個重要的訊號接收器失靈，大腦就可能加速退化。

請繼續往下閱讀...

許多大型研究也已證實，聽力退化的程度越嚴重，未來罹患失智症的風險就越高。這就如同關上了與世界互動的一扇窗，大腦的功能也會跟著慢慢生鏽。至於為什麼聽不清楚會影響大腦？王曜提出以下3點說明：

●社交孤立：因為聽不清楚，所以懶得跟人聊天、不想參加聚會，漸漸就把自己孤立起來。缺乏社交互動，則是大腦功能退化的一大殺手。

●大腦過勞：大腦需要花費更多力氣去「猜」別人說什麼，長期下來，處理記憶、思考等其他重要任務的資源就被佔用，導致認知功能下降。

●共同病根，聽腦同退化：有些研究認為，聽覺神經的退化和腦部神經的退化，背後可能有共同的生理原因，兩者會相互影響。

對此，王曜特別指出，保護聽力就是保護大腦。建議建議50歲以上長輩每年做一次聽力檢查。定期進行聽力檢查，如同量血壓、測血糖一樣，及早發現問題，才能及早介入。另，若有聽力問題別抗拒助聽器，因助聽器不是「老人」的標籤，而是幫助大腦維持活躍的神器。它能重新打開與外界溝通的橋梁，減輕大腦負擔，是目前證實能有效降低失智風險的積極作為。

王曜最後也提醒，關心長輩不只看他走得動、記得住，更要確認他聽得見。如果發現常常答非所問、電視越開越大聲，建議盡快就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法