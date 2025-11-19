自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鳳梨釋迦助鐵吸收、促消化 這吃法口感綿密香氣濃

2025/11/19 12:25

國健署分享，鳳梨釋迦富含膳食纖維、維生素B1、B2、C以及礦物質等，具有促進鐵質吸收，消化順暢等作用，也是補充營養的好選擇。（資料照）

國健署分享，鳳梨釋迦富含膳食纖維、維生素B1、B2、C以及礦物質等，具有促進鐵質吸收，消化順暢等作用，也是補充營養的好選擇。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕每年12 月到隔年 4月是台灣鳳梨釋迦的盛產季，嘗鮮正是時候。國民健康署分享，鳳梨釋迦果肉綿密香甜、風味濃郁，可說是冬季相當受歡迎的水果之一。除了美味可口之外，鳳梨釋迦富含膳食纖維、維生素B1、B2、C以及礦物質等，具有促進鐵質吸收，消化順暢等作用，也是補充營養的好選擇。此外，特別推薦可冷藏後單吃，不僅口感更加綿密，香味也更濃。

4大營養素幫助消化、穩神經

國健署於臉書「食在好健康」發文指出，鳳梨釋迦營養價值豐富，不僅可幫助鐵質吸收，還具有抗氧化、維持神經肌肉穩定等作用，並列舉說明其所含4大營養素如下：

膳食纖維：促進腸道蠕動、維持消化順暢。

維生素B1和B2：具抗氧化作用，有助鐵質吸收。

維生素C：具抗氧化作用，幫助鐵質吸收。

礦物質（鉀、鈣、鎂）：可維持神經肌肉功能穩定。

推薦3吃法補充蛋白質口感佳

此外，國健署也特別推薦以下3種吃法，不僅口感獨特，也能補充蛋白質、益生菌：

冰鎮後單吃：冷藏幾小時再吃，口感更綿密、香氣更濃。

搭配無糖優格：清爽不膩，還能補充蛋白質及益生菌。

製成原味果昔：加入牛奶、堅果打成原味果昔，取代珍珠奶茶等手搖飲料。

不過，國健署提醒，雖然鳳梨釋迦營養豐富，但記得每餐只要吃一個拳頭大小的份量即可，適量攝取並搭配六大類食物，營養才能更均衡。

鳳梨釋迦除可打成果昔、配優格之外，國健署推薦冷藏幾小時後單吃，不僅口感更綿密，香氣也更濃。（資料照）

鳳梨釋迦除可打成果昔、配優格之外，國健署推薦冷藏幾小時後單吃，不僅口感更綿密，香氣也更濃。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中