健康網》鳳梨釋迦助鐵吸收、促消化 這吃法口感綿密香氣濃

國健署分享，鳳梨釋迦富含膳食纖維、維生素B1、B2、C以及礦物質等，具有促進鐵質吸收，消化順暢等作用，也是補充營養的好選擇。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕每年12 月到隔年 4月是台灣鳳梨釋迦的盛產季，嘗鮮正是時候。國民健康署分享，鳳梨釋迦果肉綿密香甜、風味濃郁，可說是冬季相當受歡迎的水果之一。除了美味可口之外，鳳梨釋迦富含膳食纖維、維生素B1、B2、C以及礦物質等，具有促進鐵質吸收，消化順暢等作用，也是補充營養的好選擇。此外，特別推薦可冷藏後單吃，不僅口感更加綿密，香味也更濃。

4大營養素幫助消化、穩神經

國健署於臉書「食在好健康」發文指出，鳳梨釋迦營養價值豐富，不僅可幫助鐵質吸收，還具有抗氧化、維持神經肌肉穩定等作用，並列舉說明其所含4大營養素如下：

●膳食纖維：促進腸道蠕動、維持消化順暢。

●維生素B1和B2：具抗氧化作用，有助鐵質吸收。

●維生素C：具抗氧化作用，幫助鐵質吸收。

●礦物質（鉀、鈣、鎂）：可維持神經肌肉功能穩定。

推薦3吃法補充蛋白質口感佳

此外，國健署也特別推薦以下3種吃法，不僅口感獨特，也能補充蛋白質、益生菌：

●冰鎮後單吃：冷藏幾小時再吃，口感更綿密、香氣更濃。

●搭配無糖優格：清爽不膩，還能補充蛋白質及益生菌。

●製成原味果昔：加入牛奶、堅果打成原味果昔，取代珍珠奶茶等手搖飲料。

不過，國健署提醒，雖然鳳梨釋迦營養豐富，但記得每餐只要吃一個拳頭大小的份量即可，適量攝取並搭配六大類食物，營養才能更均衡。

鳳梨釋迦除可打成果昔、配優格之外，國健署推薦冷藏幾小時後單吃，不僅口感更綿密，香氣也更濃。（資料照）

