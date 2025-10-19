健康網》「營造自我價值」 45精障青年齊喊：「我可以！」

45位精障青年結束2天1夜挑戰營，台灣社會心理復健協會鼓勵青年活出生命力。（台灣社會心理復健協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「精神障礙者自立生活培力暨營隊」今（19）日結業，衛福部長石崇良親臨會場，為精障青年打氣，他勉勵學員勇敢做自己，將營隊中的收穫化為繼續前行的力量，讓未來的生活更豐盛、更有自信。

年輕的阿陳談起兩天的體驗，眼神閃著光：「我學會了面對生活的新方法，也看見了不同的自己。」芳芳則勇敢地說出夢想：「希望有一天能靠自己的力量買機票出國，看看世界。」這些平凡卻動人的故事，正回應了今年營隊主題「營造自我價值」的深意─每個人都能用自己的步伐，活出意義與尊嚴。

請繼續往下閱讀...

衛福部部長石崇良特別親蒞會場，為精障青年加油打氣。（台灣社會心理復健協會提供）



監察委員王幼玲與立法委員林月琴也親自到場支持，溫暖地鼓勵青年們將這兩天的經驗帶回生活，一步步實踐屬於自己的夢想。

台灣社會心理復健協會舉辦第10屆「精神障礙者自立生活培力暨營隊」，於10月18日至19日在台北市NGO會館舉行，來自全台各地的45位學員共同參與。理事長張自強表示，在半年來的同儕支持與專業陪伴中，精障青年走過自我探索的歷程。

張自強說，「自立不是孤立，而是擁有選擇與被支持的權利。」他呼籲社會用支持性的決策取代過度保護，給予精神障礙者展現生命力的機會。當每一位青年都能自信地對自己說出「我可以」，那就是社會包容的最好證明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法