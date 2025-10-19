自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》「營造自我價值」 45精障青年齊喊：「我可以！」

2025/10/19 21:27

45位精障青年結束2天1夜挑戰營，台灣社會心理復健協會鼓勵青年活出生命力。（台灣社會心理復健協會提供）

45位精障青年結束2天1夜挑戰營，台灣社會心理復健協會鼓勵青年活出生命力。（台灣社會心理復健協會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「精神障礙者自立生活培力暨營隊」今（19）日結業，衛福部長石崇良親臨會場，為精障青年打氣，他勉勵學員勇敢做自己，將營隊中的收穫化為繼續前行的力量，讓未來的生活更豐盛、更有自信。

年輕的阿陳談起兩天的體驗，眼神閃著光：「我學會了面對生活的新方法，也看見了不同的自己。」芳芳則勇敢地說出夢想：「希望有一天能靠自己的力量買機票出國，看看世界。」這些平凡卻動人的故事，正回應了今年營隊主題「營造自我價值」的深意─每個人都能用自己的步伐，活出意義與尊嚴。

健康網》「營造自我價值」 45精障青年齊喊：「我可以！」

衛福部部長石崇良特別親蒞會場，為精障青年加油打氣。（台灣社會心理復健協會提供）

監察委員王幼玲與立法委員林月琴也親自到場支持，溫暖地鼓勵青年們將這兩天的經驗帶回生活，一步步實踐屬於自己的夢想。

台灣社會心理復健協會舉辦第10屆「精神障礙者自立生活培力暨營隊」，於10月18日至19日在台北市NGO會館舉行，來自全台各地的45位學員共同參與。理事長張自強表示，在半年來的同儕支持與專業陪伴中，精障青年走過自我探索的歷程。

張自強說，「自立不是孤立，而是擁有選擇與被支持的權利。」他呼籲社會用支持性的決策取代過度保護，給予精神障礙者展現生命力的機會。當每一位青年都能自信地對自己說出「我可以」，那就是社會包容的最好證明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中