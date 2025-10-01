自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗今開打！醫提醒高風險族群一起打新冠、肺炎疫苗

2025/10/01 09:41

秋冬防疫大作戰！10月1日起公費流感、新冠疫苗齊上陣，豐原醫院提醒高危險群民眾趕快施打。（豐原醫院提供）

秋冬防疫大作戰！10月1日起公費流感、新冠疫苗齊上陣，豐原醫院提醒高危險群民眾趕快施打。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 「流感疫苗」今天開打！「新冠疫苗」，「肺炎鏈球菌疫苗」也可同時施打，衛生福利部豐原醫院家醫科主任張敬仁指出，入秋後氣溫變化劇烈，加上病毒活躍，呼吸道疾病的感染風險升高，為降低重症與死亡風險，政府提供公費疫苗，優先開放高風險族群接種，包括65歲以上長者、幼兒、孕婦、慢性疾病患者等11大族群。

張敬仁表示，流感、新冠及肺炎鏈球菌3種疫苗之間無衝突，由醫師評估後，可依個人體質與接種時間安排同時或分次施打，建議民眾儘早完成接種。

此外，今年的流感疫苗採用三價疫苗；肺炎鏈球菌疫苗則對預防老年人社區型肺炎與重症。張敬仁說，流感與新冠病毒在秋冬季節皆進入流行期，肺炎鏈球菌感染對高齡與慢性病患者也具高度威脅性，呼籲高風險族群踴躍接種疫苗，為自身健康加一道防線，降低感染與併發症風險。

豐原醫院接種服務時段為週一至週六上午08:30至11:30前報到，週一至週五下午 14:00至16:30前報到，提醒民眾前往接種時，務必攜帶健保卡及相關證明文件，如有相關疑問，民眾可撥打諮詢專線 04-25271180分機3232或3234洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中