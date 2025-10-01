公費流感疫苗今開打！醫提醒高風險族群一起打新冠、肺炎疫苗

秋冬防疫大作戰！10月1日起公費流感、新冠疫苗齊上陣，豐原醫院提醒高危險群民眾趕快施打。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 「流感疫苗」今天開打！「新冠疫苗」，「肺炎鏈球菌疫苗」也可同時施打，衛生福利部豐原醫院家醫科主任張敬仁指出，入秋後氣溫變化劇烈，加上病毒活躍，呼吸道疾病的感染風險升高，為降低重症與死亡風險，政府提供公費疫苗，優先開放高風險族群接種，包括65歲以上長者、幼兒、孕婦、慢性疾病患者等11大族群。

張敬仁表示，流感、新冠及肺炎鏈球菌3種疫苗之間無衝突，由醫師評估後，可依個人體質與接種時間安排同時或分次施打，建議民眾儘早完成接種。

請繼續往下閱讀...

此外，今年的流感疫苗採用三價疫苗；肺炎鏈球菌疫苗則對預防老年人社區型肺炎與重症。張敬仁說，流感與新冠病毒在秋冬季節皆進入流行期，肺炎鏈球菌感染對高齡與慢性病患者也具高度威脅性，呼籲高風險族群踴躍接種疫苗，為自身健康加一道防線，降低感染與併發症風險。

豐原醫院接種服務時段為週一至週六上午08:30至11:30前報到，週一至週五下午 14:00至16:30前報到，提醒民眾前往接種時，務必攜帶健保卡及相關證明文件，如有相關疑問，民眾可撥打諮詢專線 04-25271180分機3232或3234洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法