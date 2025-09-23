自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台中市立醫院明日試營運 醫學中心等級、親民掛號費

2025/09/23 21:57

台中市老人復健綜合醫院將於9月24日試營運。（台中市老人復健綜合醫院提供）

台中市老人復健綜合醫院將於9月24日試營運。（台中市老人復健綜合醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學BOT興建，打出醫療為醫學中心等級，將於明天（24日）試營運，內、外、婦、兒、急等專科醫療，以及長照安養與失智診療均同步啟動，掛號費親民，並開出6+1條社區交通車路線服務病患，目前已有不少診次有數10人掛號，也有病人準備住院治療，開刀房也將進行手術。

台中市老人復健綜合醫院強調為醫學中心等級，38個專科將陸續開設，院長張坤正指出，醫院首日試營運，病人都是初診病患，初診當日必須填寫基本資料等作業，醫院志工也就位提供協助，幾乎是1對1的服務。

市立醫院展開試營運，院區分為北區綜合醫療園區及南區智慧復健與長照園區，涵蓋心臟、腦神經、癌症等高齡重大疾病診療領域，專任醫師120位，來自各大醫學中心，門診住院和急診專任護理師逾百位，另外還有專科護理師，麻醉護理師、手術室護理師等全部到位。

張坤正表示，醫院成立「救腦、救心、救命、救急」等科整合十大醫療中心，北區急性床將開設50床，南區有日間長照中心及住宿型長照病房，長照床、復建床先開各20床服務，以南區長照及復健床已有3成預約住院。

市立醫院由中國醫藥大學BOT興建、經營50年，目前門診有內、外、婦、兒、急等大專科，醫療團隊延攬多位具醫學中心副院長級經歷專家加入，涵蓋神經外科、心臟內科、骨科、整形外科、復健等專科，強化急重難症與復健照護量能，不過五官科包括眼科、耳鼻喉、皮膚科等則待10月後陸續開設。

市府醫院院區設有兩大園區，分別提供「急重症整合醫療」與「智慧復健長照」服務，北區綜合醫療園區配置急診、重症、心臟、神經、癌症等專責醫療中心，並設立婦幼中心，涵蓋孕產照護、兒童發展、青少年心理健康等關鍵服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中