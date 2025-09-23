台中市立醫院明日試營運 醫學中心等級、親民掛號費

台中市老人復健綜合醫院將於9月24日試營運。（台中市老人復健綜合醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學BOT興建，打出醫療為醫學中心等級，將於明天（24日）試營運，內、外、婦、兒、急等專科醫療，以及長照安養與失智診療均同步啟動，掛號費親民，並開出6+1條社區交通車路線服務病患，目前已有不少診次有數10人掛號，也有病人準備住院治療，開刀房也將進行手術。

台中市老人復健綜合醫院強調為醫學中心等級，38個專科將陸續開設，院長張坤正指出，醫院首日試營運，病人都是初診病患，初診當日必須填寫基本資料等作業，醫院志工也就位提供協助，幾乎是1對1的服務。

市立醫院展開試營運，院區分為北區綜合醫療園區及南區智慧復健與長照園區，涵蓋心臟、腦神經、癌症等高齡重大疾病診療領域，專任醫師120位，來自各大醫學中心，門診住院和急診專任護理師逾百位，另外還有專科護理師，麻醉護理師、手術室護理師等全部到位。

張坤正表示，醫院成立「救腦、救心、救命、救急」等科整合十大醫療中心，北區急性床將開設50床，南區有日間長照中心及住宿型長照病房，長照床、復建床先開各20床服務，以南區長照及復健床已有3成預約住院。

市立醫院由中國醫藥大學BOT興建、經營50年，目前門診有內、外、婦、兒、急等大專科，醫療團隊延攬多位具醫學中心副院長級經歷專家加入，涵蓋神經外科、心臟內科、骨科、整形外科、復健等專科，強化急重難症與復健照護量能，不過五官科包括眼科、耳鼻喉、皮膚科等則待10月後陸續開設。

市府醫院院區設有兩大園區，分別提供「急重症整合醫療」與「智慧復健長照」服務，北區綜合醫療園區配置急診、重症、心臟、神經、癌症等專責醫療中心，並設立婦幼中心，涵蓋孕產照護、兒童發展、青少年心理健康等關鍵服務。

