健康網》青花菜、花椰菜營養大PK 鈣質、維生素A「它」完勝

〔健康頻道／綜合報導〕青花菜、花椰菜傻傻分不清？它們雖然長得像，營養卻大不同。營養師李婉萍表示，常見的花椰菜、青花菜看起來像是姊妹，但你知道哪個營養高價值、該怎麼挑選嗎？以維生素A、C、E含量來說，青花菜不僅都勝出，甚至蛋白質與鈣質也高出許多，可說是提升免疫力、抗老、護骨的好選擇。

5大營養素青花菜勝出

李婉萍於臉書專頁發文指出，當你走進超市的蔬菜區，是不是常在青花菜和花椰菜（白花菜）之間選擇猶豫不決？到底哪一種更營養？該怎麼選？以每100g份量營養做比較，可解析出青花菜在以下5成分均表現出色：

•蛋白質：3.7g（花椰菜1.8g）。

•鈣質：44mg（花椰菜21mg）。

•維生素A：599 IU（花椰菜僅9 IU）。

•維生素C：75.3mg（花椰菜62.2mg）。

•維生素E：0.64mg（花椰菜0.18mg）。

李婉萍指出，也就是說，青花菜在蛋白質、鈣質和抗氧化維生素A、C、E等成分含量方面都更佳，也是提升免疫力、預防老化、保護視力與骨骼的好選擇。不過，也別小看花椰菜，它的碳水化合物與熱量更低，因此適合控制熱量或是減醣飲食的朋友。

營養師李婉萍說，花椰菜的熱量與碳水略低，適合控制熱量，且味道比青花菜更百搭，做成花椰菜米代替白飯是飲控好選擇之一；示意圖。（圖取自freepik）

常見3類問題Q&A

至於常見青花菜與花椰菜的比較問題，李婉萍則提出以下解答：

Q1：減重的人該選哪個？

A：花椰菜的熱量與碳水略低，適合控制熱量，並且味道比青花菜更百搭，做成花椰菜米代替白飯也是飲控常用食譜之一，但若在意營養密度，加入青花菜會是更全面的搭配。

Q2：孩子挑食不愛吃蔬菜，哪個營養比較好？

A：青花菜含有較多的維生素A與C，有助於成長發育與抵抗力提升，是育兒家庭的首選。

Q3：腸胃敏感，哪個比較好消化？

A：青花菜與花椰菜都有寡醣，有些人一次吃太多容易脹氣，建議兩者都要煮熟再吃，以降低脹氣風險，或是一次攝取10朵即可。

李婉萍強調，在「顏色越深，營養越豐富」的原則下，青花菜的植化素更高。不過，料理時記得應避免過度加熱，以保留維生素C與抗氧化物質，最推薦清燙30秒+冷水沖方式，保色又保營養。

