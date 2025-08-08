高齡健康產業博覽會今登場 高雄館用AI城市伴老

民眾現場測量身體數據，可即時同步至個人手機，掌握健康狀況。（高雄市政府提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025高齡健康產業博覽會今（8）日起至10日在台北世貿中心1館登場，高雄市政府聯合衛生、社會、教育、運動發展、交通、工務、勞工及觀光等8個局處和產業，以「銀享無齡．幸福高雄」為主題打造高雄館，現場展出智慧醫療、社會照護、運動健康及銀髮學習等，讓科技陪伴長者健康老。

高雄市衛生局表示，截至今年6月，高雄市65歲以上老年人口比例達20.3%已進入超高齡社會，打破高齡不等於退化迷思，朝健康與智慧生活模式努力，市府積極打造全齡共融的友善城市。

今年高雄館展出內容，包含智慧醫療、社會照護、運動健康、銀髮學習、交通無礙、職務再設計、永續建築到城市觀光，現場有試踩會發電的飛輪車、長者也能輕易上手的數位體感遊戲及體驗AI銀髮健身計畫，還有好康問答送好禮等多元活動。

因應AI應用趨勢，高雄館設置多個情境模擬與互動裝置，將數位科技服務導入生活應用至社區場域，降低高齡者不便。例如衛生局的雄健康4.0、銀享力-AI健身健樂部等服務，深度導入生成式AI照護、AI運動指導。

高雄館亦可免費體驗教育局的手機體感遊戲及運動發展局的運電共生理念，如綠電飛輪車可同時運動與創能；工務局的高雄厝4.0智慧建築，打造兼具氣候韌性與全齡適用的城市住宅。

現場展示綠電飛輪車，民眾還可參與運動發電極限挑戰。（高雄市政府提供）

