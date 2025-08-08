自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

高齡健康產業博覽會今登場 高雄館用AI城市伴老

2025/08/08 10:10

民眾現場測量身體數據，可即時同步至個人手機，掌握健康狀況。（高雄市政府提供）

民眾現場測量身體數據，可即時同步至個人手機，掌握健康狀況。（高雄市政府提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025高齡健康產業博覽會今（8）日起至10日在台北世貿中心1館登場，高雄市政府聯合衛生、社會、教育、運動發展、交通、工務、勞工及觀光等8個局處和產業，以「銀享無齡．幸福高雄」為主題打造高雄館，現場展出智慧醫療、社會照護、運動健康及銀髮學習等，讓科技陪伴長者健康老。

高雄市衛生局表示，截至今年6月，高雄市65歲以上老年人口比例達20.3%已進入超高齡社會，打破高齡不等於退化迷思，朝健康與智慧生活模式努力，市府積極打造全齡共融的友善城市。

今年高雄館展出內容，包含智慧醫療、社會照護、運動健康、銀髮學習、交通無礙、職務再設計、永續建築到城市觀光，現場有試踩會發電的飛輪車、長者也能輕易上手的數位體感遊戲及體驗AI銀髮健身計畫，還有好康問答送好禮等多元活動。

因應AI應用趨勢，高雄館設置多個情境模擬與互動裝置，將數位科技服務導入生活應用至社區場域，降低高齡者不便。例如衛生局的雄健康4.0、銀享力-AI健身健樂部等服務，深度導入生成式AI照護、AI運動指導。

高雄館亦可免費體驗教育局的手機體感遊戲及運動發展局的運電共生理念，如綠電飛輪車可同時運動與創能；工務局的高雄厝4.0智慧建築，打造兼具氣候韌性與全齡適用的城市住宅。

現場展示綠電飛輪車，民眾還可參與運動發電極限挑戰。（高雄市政府提供）

現場展示綠電飛輪車，民眾還可參與運動發電極限挑戰。（高雄市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中