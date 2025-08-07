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阿嬤「擦止痛藥膏擦到洗腎」 藥師提醒這些事

2025/08/07 00:16
阿嬤「擦止痛藥膏擦到洗腎」 藥師提醒這些事

藥師提醒，年長者或腎病患避免頻繁使用止痛藥膏，勿忽視吸收風險。（彭博社）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年長者擦藥膏止痛竟差點洗腎？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享一個驚人案例，74歲老太太因使用外用止痛藥膏，導致腎功能惡化、險些洗腎。提醒民眾，即使是外用藥物，長期大量使用也可能造成嚴重副作用，尤其是對腎功能脆弱者更需謹慎。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，老太太近6週持續出現呼吸困難、腳部水腫等症狀，經檢查發現尿蛋白過高、白蛋白過低與肌酸酐升高，呈現典型腎病症候群表現。然而在治療泌尿道感染與停用口服藥物後，病情依然惡化，最終進展到需透析治療。

深入檢查後，醫師發現她罹患腎間質腎炎，但腎小球正常，這種組合極不尋常。醫療團隊懷疑與非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）有關，卻苦無證據，直到護理人員在病房發現老太太私下使用的「piroxicam 止痛藥膏」，才揭開真相。

老太太在6週內使用3大條60克藥膏，每天塗抹超過兩次。雖然是外用藥，但長期大範圍塗抹使藥物經皮膚吸收進入血液，對腎臟造成傷害。停用藥膏後，老太太腎功能迅速改善，免於洗腎，三週後水腫減輕、尿蛋白下降，幾近康復。

洪正憲藥師提醒民眾，千萬別小看外用藥物的影響。沒吃進去不代表沒風險，尤其是NSAIDs類止痛藥，即使透過皮膚吸收，長期累積仍可能造成腎臟傷害。年長者與腎功能不佳者應特別小心，避免頻繁、大面積使用此類藥品。

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