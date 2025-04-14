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美關稅新制恐衝擊藥價 藥界籲政府祭3對策

2025/04/14 15:35

美關稅新制恐衝擊藥價 藥界籲政府祭3對策

美國總統川普對等關稅政策，下一波可能直接揮向藥品市場，讓台灣業者也繃緊神經；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕美國總統川普的對等關稅政策衝擊全球貿易，並預告下一步將擴及藥品。中華民國西藥代理商業同業公會理事長盛寶嘉表示，台灣處方藥品市場額度超過6成是輸入藥品貢獻，國際藥價波動勢必影響國人用藥權益，呼籲政策祭出3對策，包含簡化台灣藥品市場准入程序、經濟部設立生技外銷統籌窗口協助廠商、調整健保藥價改革措施。

針對簡化台灣藥品市場准入程序，盛寶嘉指出，凡經美國食品藥物管理（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）核准的處方藥，建議簡化、縮短台灣食藥署藥品查驗流程，加速提升國人對新藥可近性，亦可促進國外藥廠輸台的意願。

至於由經濟部設立生技外銷統籌窗口積極協助國內廠商，盛寶嘉說明，政府持續投入，台灣近年來生技產業日趨茁壯，尤其是委託開發暨製造服務（CDMO）的藥廠成長更為迅速，建議政府應積極對美國談判關稅議題時，降低台灣生技產業面對的困境，適時拓展外貿商機。

在調整健保藥價改革措施方面，盛寶嘉強調，台灣健保藥品給付已占整體藥品市場達9成之多，今年健保署將導入十國藥價改革健保藥品給付價格，值此美國關稅變革之際，勢必造成重大衝擊國外藥廠輸台意願，建議宜調整推動健保藥價改革措施，以降低台灣藥品市場不穩定性，減少醫療機構採購藥品困擾，確保民眾醫療權益。

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