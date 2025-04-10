健康網》孩子流鼻血有壓卻止不住？ 醫曝錯在這動作

醫師指出，當孩童流鼻血時，標準姿勢是頭低，捏住鼻翼止血，壓鼻骨是沒用的喔！圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多媽媽都有疑問，為什麼小朋友特別容易流鼻血？流鼻血的時候姿勢是要向後仰還是向前傾？耳鼻喉科醫師張益豪指出，標準姿勢是頭低，捏住鼻翼止血，也就是壓的部位要低一點，壓鼻骨是沒有用的喔！

張益豪在臉書粉專「張益豪醫師/耳鼻喉專科免疫與營養學.嗅覺味覺五官大使白袍人生學院」發影片指出，流鼻血千萬不要仰頭，因為血水會往後灌，就容易嗆到昏厥，而低頭血會積在壓住的地方，就會止血。

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也有人會在鼻孔塞棉花或著衛生紙，雖然確實止得住，但你總要拔啊，結果一拔掉就大流血了，所以捏住形成血塊止血，是最好的方法。

醫師提醒，流鼻血千萬不要仰頭，因為血水會往後灌，就容易嗆到昏厥；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

至於小朋友為什麼常常流鼻血？張益豪解釋，一來是小朋友活動力比較強，不像大人很好控制，甚至喜歡跑來跑去容易撞到，其次是亂摳亂挖鼻子，加上容易有過敏性鼻炎，揉鼻子較粗魯就流鼻血啦！

另外，他說，在韓劇中常見工作、讀書比較累的時候會出現流鼻血，有可能是熬夜壓力大，作息不正常，黏膜修復就比較差，就像累的時候嘴巴容易破，鼻黏膜也一樣，累得時候容易破，破就容易流血。

此外還常見劇情出現流鼻血後就罹患白血病？張益豪表示，因為血小板異常也會流鼻血，但不代表流鼻血就一定是白血病喔！

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