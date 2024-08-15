自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

強化供貨！健保調高120項輸液價 過半支付達法定「天花板」

2024/08/15 16:54

健保署預計10月1日起調高120項輸液核價。（資料照，記者林惠琴攝）

健保署預計10月1日起調高120項輸液核價。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今（15日）召開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，討論氯化鈉、葡萄糖、乳酸鈉等注射劑、沖洗液等基本輸液價格調整，共計120項調高核價，超過一半支付價已達法定「天花板」，最高成長1.27倍，新價格預計10月1日上路，健保1年新增支出2.5億元，期望藉此提高國產量能。

今（2024）年市占率高達7成的輸液大廠永豐化學新莊工廠，因未能符合PIC／S GMP規範而停產，造成全台輸液短缺，部分聲浪將矛頭指向健保給付價格過低，導致業界生產意願低落，永豐化學獨大，一出事就嚴重影響供貨。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，今年開放藥廠若有不敷成本的情形，可檢附成本效益分析報告申請調整健保支付價，在永豐化學案發生前，已有數家輸液廠商提案，經彙整後，於今日共擬會議上進行討論。

黃育文指出，今日討論18個成分分組、120個品項輸液價格，支付價從原本22至40.9元不等，調整為27.7至50元不等，但其中1項預計調至50元的品項，因為健保署建議價格與廠商建議價格仍有距離，共擬會議建議以健保署建議價格進一步與廠商溝通，因此還會再進行議價。

黃育文提到，在120個品項中，62項調整後的支付價，已達健保藥物給付項目及支付標準第26條規定的支付上限價，其中有些廠商建議價格實際超過上限，但依法只能以上限核價，經過溝通，廠商也都接受。不過，藥界相關公會有提議應修訂支付標準上限以適時反映物價成本，未來將會進一步討論。

黃育文指出，此次調整輸液健保支付價，預計10月1日上路，健保1年新增支出2.5億元，希望有助於讓國內廠商願意增量生產，以補目前臨床需求的不足，也減少對於專案輸入的依賴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中