強化供貨！健保調高120項輸液價 過半支付達法定「天花板」

健保署預計10月1日起調高120項輸液核價。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今（15日）召開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，討論氯化鈉、葡萄糖、乳酸鈉等注射劑、沖洗液等基本輸液價格調整，共計120項調高核價，超過一半支付價已達法定「天花板」，最高成長1.27倍，新價格預計10月1日上路，健保1年新增支出2.5億元，期望藉此提高國產量能。

今（2024）年市占率高達7成的輸液大廠永豐化學新莊工廠，因未能符合PIC／S GMP規範而停產，造成全台輸液短缺，部分聲浪將矛頭指向健保給付價格過低，導致業界生產意願低落，永豐化學獨大，一出事就嚴重影響供貨。

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健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，今年開放藥廠若有不敷成本的情形，可檢附成本效益分析報告申請調整健保支付價，在永豐化學案發生前，已有數家輸液廠商提案，經彙整後，於今日共擬會議上進行討論。

黃育文指出，今日討論18個成分分組、120個品項輸液價格，支付價從原本22至40.9元不等，調整為27.7至50元不等，但其中1項預計調至50元的品項，因為健保署建議價格與廠商建議價格仍有距離，共擬會議建議以健保署建議價格進一步與廠商溝通，因此還會再進行議價。

黃育文提到，在120個品項中，62項調整後的支付價，已達健保藥物給付項目及支付標準第26條規定的支付上限價，其中有些廠商建議價格實際超過上限，但依法只能以上限核價，經過溝通，廠商也都接受。不過，藥界相關公會有提議應修訂支付標準上限以適時反映物價成本，未來將會進一步討論。

黃育文指出，此次調整輸液健保支付價，預計10月1日上路，健保1年新增支出2.5億元，希望有助於讓國內廠商願意增量生產，以補目前臨床需求的不足，也減少對於專案輸入的依賴。

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