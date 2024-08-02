處方箋新制爆爭議 10大醫界團體疾呼踩剎車！

健保署明年試辦「成分名」處方箋新制，如同放寬藥師在處方調劑上的權限，醫界團體認為恐損害民眾用藥品質及醫師處方權；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署預計今年10月起試辦處方箋新制，分兩階段實施，其中牙醫診所將從明年試辦推動「成分名」處方箋，例如乙醯氨酚（鎮痛解熱劑）而非用「商品名」普拿疼，對此醫界10大團體今（2日）發出聯合聲明，認為此舉恐損害民眾用藥品質及醫師處方權，疾呼健保署務必三思。

處方箋新制將從牙醫診所試辦，第一階段預計10月起針對處方未註明不可替代原因，將視為可替代；第二階段則從明年4月試辦，處方箋藥名改列成分名。

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對此10大醫界團體共同發出聲明，擔心若醫師僅能開立「成分名」處方箋，病人取藥時由藥師自由選擇藥品，藥局可能根據品牌喜好、成本價格等來選擇，病人每次領到的藥品可能不同，導致醫師無法掌握病人用藥情況，進而影響治療效果。此外，若民眾為了獲取原廠藥物而轉至大醫院，也會破壞分級醫療制度，使民眾為尋找習慣用藥而疲於奔命，嚴重影響用藥權益。

醫界團體認為，依藥師法第17條規定「藥師調劑，應按照處方，不得錯誤，如藥品未備或缺乏時，應通知原處方醫師，請其更換，不得任意省略或代以他藥。」新制放寬藥師在處方調劑上的權限，若醫師未主動加註不可替代，藥師將可隨意替換其他品牌藥物，若遇到該藥有處方醫師未知的「次成分」，病人服用後若出現其他併發症或是因為換藥產生的問題，應如何釐清責任歸屬？

「同樣都是車子，都是由引擎、輪胎組成，但不同廠牌的性能仍有所不同！」醫師公會全聯會主任秘書林忠劭強調，每個病人都是獨立個體，醫師會依專業判斷給予處方，若開放藥局選擇藥物，雖然「主」成分相同，但「次」成分會不會造成其他並發症？呼籲新制上路前應與醫藥界、民眾充分溝通，審慎評估新制可行性。

聯合發出聲明的10大醫界團體包括中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會 、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、台灣私立醫療院所協會。

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