打造客家友善醫院 桃園這家醫院逾30名主治醫師能以客語溝通

桃園市客家事務局局長范姜泰基（前排中）、聯新國際醫院院長許詩典（前排右2）出席客語能力認證研習班的開課。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市客家人口已逾90萬人，位於平鎮區的聯新國際醫院長期致力推廣客家文化，2022年取得全國第1家「客家特色醫院」，去（2023）年更取得桃園市客語認證通過率企業組第1名。院方啟動今年度客語培訓計畫，宣布開辦客語能力認證研習班，成為該院特色之一。

市府客家事務局長范姜泰基今（22）日表示，聯新國際醫院在南桃園開辦以來，落實客語文化推廣，取得重大成就，不僅有高比率的客語醫師、護理團隊照護，更持續不斷推廣客語能力認證，在企業經營成功後，實踐社會責任，做了企業最好示範。

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聯新國際醫院院長許詩典說，醫師問診時會講客語，客家長輩聽到熟悉的母語，不僅能理解醫師對病情及治療的說明，更倍感親切及信任。目前醫院每週提供80個以上的客語友善門診，有超過30名主治醫師能以客語溝通，並打造就醫流程、環境設施、藝文活動等融入客家元素，提供全方位照護。

該院除了鼓勵同仁參加客語能力認證，院內外不定期舉辦客家藝文展演、客家戲曲欣賞等，並成立「客家文化推廣委員會」，系統性將客家文化融入全院服務各個面向；醫院每月還會推出客家菜讓同仁品嚐，還有客語廣播、醫護客語認證等活動，透過各種培訓課程、體驗互動、藝術文化、社區結合，讓客家文化無圍牆，同時讓客家文化深入生活。

許詩典說，聯新國際醫院創院近30年來，在創辦人張煥禎努力下，實現客語文化推廣，結合附近的義民廟、1895乙未保台紀念公園，打造的客語文化圈，可說是南桃園最具特色社區之一，未來將持續努力深耕，為在地、客家文化而努力。

桃園市客家事務局局長范姜泰基（前排右4）、聯新國際醫院院長許詩典（前排右3）出席客語能力認證研習班的開課。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院客語能力認證研習班熱鬧開課。（聯新國際醫院提供）

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