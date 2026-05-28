正向生活 39歲失智 王牌業務13年演講逾千場

▲丹野智文透過演講分享他確診後如何面對事業、家庭。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

全台將近有40萬名失智症，中山醫學大學附設醫院昨天舉行「即便失智，仍然是我」國際研討會，邀請日本失智症名人丹野智文分享，從39歲確診早發型失智症後，如何面對事業、家庭，透過不斷努力學習及輔助運用，13年來在日本及各國演講1000多場，既出書，也拍電影，透過自身經驗鼓勵更多年輕型認知障礙者可以走出家門，參與社會活動。

失智不失志 成立陪伴組織 分享病程

中山附醫失智症共同照護中心副院長郭慈安表示，國內確診約有一半屬於極輕度或輕度階段，許多人仍保有工作能力、家庭角色與自主決策能力，透過友善環境及理解，「失智可以不失志」讓失智者仍可擁有自主生活，家屬也不會那麼辛苦。

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▲丹野智文隨身帶著他的手機及筆記本，就像他的另一個大腦，隨時做筆記與提醒。（記者蔡淑媛攝）

丹野智文原本是TOYOTA汽車經銷商的王牌業務員，13年前發現認不出客戶的臉，甚至忘記每日見到的同事名字，確診罹患阿茲海默症，一度非常擔心早發型失智症惡化快速，但他看到同為年輕型失智者以正向、樂觀的過生活，便決定要與失智共存，快樂生活，家人也很支持，並公開面對，TOYOTA也把他從外勤調到內勤。

個性不服輸的的丹野智文開始思考未來能做什麼，他四處演講，並成立Orange Door失智症陪伴組織，分享失智者的內心世界。

隨身帶手機和筆記 走出日本 四處出遊

他說，有時不記得太太和2個女兒，但是家人的包容與提醒，他現在已經是中度失智，他隨時帶著手機和筆記本，就像他另一個大腦，透過筆記及鬧鈴提醒，一樣能四處演講及出遊，這次就是單獨到台灣參加活動。

「不要去害怕失智症狀！」丹野智文強調，只要多做一些努力彌補，就會有機會、有工具、有人幫忙，他也說，「為了讓家人放心，讓自己活得像正常人，他做了許多別人看不到的努力」，妻子雖然會擔心他，但一直相信他做得到；丹野智文也努力倡導營造全民友善的社會，讓失智者安心生活。

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