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首例M痘Ib型病毒境外移入 疾管署籲接種公費疫苗

2026/05/20 05:30
首例M痘Ib型病毒境外移入 疾管署籲接種公費疫苗

▲百日咳初期與感冒相似，若出現咳到臉紅發紫等症狀，應儘速就醫檢查；孕婦接種Tdap疫苗可透過胎盤保護新生兒（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

台灣首度出現M痘Ib型境外移入病例，20多歲男子赴泰國返台後確診。疾管署表示，Ib型病毒近年持續跨境擴散，但嚴重度與現行流行株差異不大，接種2劑疫苗保護力可達9成。

應避免不安全性行為

疫情中心主任郭宏偉指出，M痘新增2例確診，皆未接種過M痘疫苗。其中，北部20多歲男性4月赴泰國期間，曾與不特定對象發生不安全性行為，返台後出現生殖器水泡、手腳出疹等症狀，經檢驗確認感染第I分支Ib子分支病毒株，成為台灣自2022年將M痘列為法定傳染病後，首例Ib型境外移入病例。

另一例則為北部40多歲男性本土病例，也有不安全性行為史，因全身多處水泡就醫確診。

防疫醫師林詠青表示，Ib型病毒最早主要流行於非洲，初期因資訊有限，曾被視為高風險病毒株。不過後續根據WHO及英、美、歐盟等國際監測資料顯示，Ib型致死率雖略高於目前流行的第II分支，但整體差異不大，目前第I與第II分支皆採相同處置方式，以兩階段自主健康管理為主。

百日咳出現第4例 嬰幼兒應打疫苗

他提醒，M痘潛伏期最長可達21天，常見症狀包括皮膚紅疹、水泡、膿疱、發燒、肌肉痠痛及淋巴腺腫大等，部分患者在症狀出現前1至4天就可能具有傳染力。目前全國共有312家醫療院所提供，完成2劑接種後保護力可達約9成。

另一方面，國內也新增今年第4例百日咳病例，患者為北部未滿2個月女嬰，因尚未達接種五合一疫苗年齡，4月下旬開始持續咳嗽、咳到嘔吐及尿量減少，原本被當成感冒，後續症狀加劇才住院確診百日咳。

林詠青指出，女嬰母親懷孕期間未接種Tdap疫苗，推測感染源可能來自家庭密切接觸者。由於百日咳初期與感冒相似，若出現劇烈咳嗽、咳到臉紅發紫、咳後嘔吐或喘鳴等症狀，就應盡速就醫，尤其未完整接種疫苗的嬰幼兒，重症風險較高。

副署長曾淑慧表示，目前嬰幼兒需接種共5劑百日咳相關疫苗，時程為出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各1劑；另建議孕婦可於懷孕27至36週自費接種Tdap疫苗，透過母體抗體保護新生兒，降低出生初期感染風險。

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