自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

「完美主義」 年輕人心理健康殺手

2025/12/04 05:30

▲「隱藏痛苦」是完美主義者擅長的表現，需要親友多留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲「隱藏痛苦」是完美主義者擅長的表現，需要親友多留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳長聖

「我這次考差了，我覺得我超爛，我長得不好看、沒有才藝、書也念不好，我根本不該生在世上…」1名16歲女孩噙著眼淚說著，手腕上滿滿傷痕。

這不是第1次，每次這女孩遇到表現上的挫折，她就陷入自我譴責以及自傷行為的循環中。醫師問：「這次考差，你的父母怎麼說呢？」女孩回答：「他們口頭上安慰我，但我覺得那是假的，他們的心底一定還是希望我考好。」

設定不切實際標準 生活充滿失敗挫折

「完美主義」是指個體設定了高且不切實際的標準，達到這些標準，個體才感到良好的自我價值感。種種難以達成的標準，導致生活中充滿了失敗與挫折。

面對尚未來臨的挑戰，完美主義者會感到極度焦慮。一旦發生小錯誤，他們會反芻失敗感，將小挫折放大成「我整個人生都失敗」的災難性結論。因此，完美主義會導致持續的自我批評、對失敗的過度恐懼。

完美主義的青少年若是自我價值完全依賴於成就，容易產生絕望感、社會孤立及羞辱感，這些因素均顯著增加自殺意念和行為。特別有些青少年的完美主義是「社會期許型」的，他們相信那個「標準」不是自己訂的，而是父母、師長或社會強加於他們。他們潛意識中深信「只有我表現完美，我才會被接納；如果我失敗，我就會被拋棄。」

「隱藏痛苦」是完美主義者擅長的表現。過去研究顯示，他們相當努力展現出「完美形象」，極力掩飾自己的心理痛苦。旁人被他們優秀的外表欺騙，認為他們「適應良好」。他們常否認自己需要幫助，也因此當他們被發現有自傷自殺行動，往往旁人會震驚、不解。

努力比結果重要 助孩子建立心理韌性

除了藥物治療共存的憂鬱和焦慮症狀外，心中痛苦的完美主義者需要的是長期心理治療，增強自我同理心與自我接納，也培養更靈活的評價標準，取代「不是完美就是失敗」的非黑即白二元思維。家長可以去理解外部競爭壓力及家庭經濟狀況對形塑完美主義的影響，並適時調整家庭期望、營造包容的家庭氛圍。

在孩子面對失敗或錯誤時，強調努力比結果更重要，藉此減輕孩子壓力，協助孩子建立心理韌性。

（作者為台安醫院心身醫學科主治醫師）

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

☆自殺防治諮詢安心專線：1925☆

☆生命線協談專線：1995☆

☆張老師專線：1980☆

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中