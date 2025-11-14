女高中生腹痛嘔吐 竟是十二指腸血腫

▲電腦斷層掃描可見十二指腸的第2段有血腫（紅色箭頭處）。 （照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

17歲的小萱（化名）是女高中生。就醫前3天，開始腹痛，接著出現嘔吐症狀。就醫當天，她甚至吐出綠色的液體。因為腹痛與嘔吐沒有好轉，媽媽趕緊帶她急診就醫。

在急診室裡，醫師注意到她有脫水的徵象，立即給予靜脈輸液和血液、生化檢驗。由於懷疑可能有腸阻塞，因此安排電腦斷層，發現有十二指腸的第2段有血腫（如圖）。

騎鐵馬急煞 腹部撞到把手惹禍

小萱回想大約1週前，騎腳踏車時因為急煞車，導致腹部撞到把手，雖然當下有些疼痛，但因外觀無明顯異常，也就沒就醫。

住院之後，先給予全靜脈營養，之後再根據症狀，讓她開始試著喝水，經過10幾天的治療，她已經可以吃一些軟的流質食物，也就順利出院了，出院診斷為十二指腸血腫導致的腸阻塞。

十二指腸血腫是指血液在十二指腸壁內形成局部積聚，在青少年時期，通常是因為鈍傷所造成的，通且多事發48到72小時後才會有症狀。

為什麼內臟出血會很難止血呢？主要原因除了無法直接施加壓力止血外，也沒有粗糙的表面和空氣接觸可啟動凝血因子的反應。

造成青少女腹痛的原因非常多，雖然多數都是休息和調整飲食習慣就會好，但疼痛位置、相關症狀與過去發生什麼事，特別是有沒有外傷，都是在鑑別診斷時重要的依據。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

