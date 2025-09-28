自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

日日按壓膻中穴 肝氣條達少生病

2025/09/28 05:30
日日按壓膻中穴 肝氣條達少生病

▲膻中穴在兩乳頭之間的凹陷。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

日日按壓膻中穴 肝氣條達少生病

▲長期工作壓力大會造成肝氣鬱結，晚睡的女性則肝血不足，當本身血虛又氣鬱的狀況下，容易造成「血熱體質」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

中醫說「肝主疏泄」，意思是肝臟負責調節氣血運行、情緒與消化代謝功能。當過勞或長期累積壓力，容易「肝鬱氣滯」，全身氣血流動不暢。

當我們面對壓力時，交感神經會開始啟動，讓我們心跳上升，呼吸變快，瞬間獲得反應緊急狀況的能量。壓力使細胞老化，增加內分泌失調，月經不規則，脾胃消化功能減弱或增加罹癌機會。

長期憂思惱怒 肝鬱氣滯全身不暢

肝脈上循咽指的是，肝經經脈從足背循行往上，分佈於兩脇（腋以下第十二肋骨旁的統稱），向上進入頏顙（就是喉頭部）。

長期憂思或惱怒等內在情緒，加上環境飲食不節、外邪入侵等因素，經年累月形成痰瘀積聚，凝結成塊，容易影響到甲狀腺，有些人容易出現甲狀腺結節，甚至出現甲狀腺亢進。

人體對於壓力出現，身體會有相對代償，氣機宣洩不暢後，容易在肝經所過的地方生病。

長期工作壓力大會造成肝氣鬱結，晚睡的女性則肝血不足，當本身血虛又氣鬱的狀況下，容易造成「血熱體質」，血熱是指熱入血中，血行加速而異常的病理狀態。臨床上常見女生月經經血量過多，或是容易經期提前，或是崩漏（月經來潮量多不止），中醫會以「清熱涼血」的方式治療，此時若病人月經結束後又亂服用四物湯，八珍湯，反而適得其反！

晚睡女性肝血不足 易造成血熱體質

需要注意的是，調經用藥必須尋求中醫師的協助，否則更容易增加子宮內膜異位或是其他罹癌的風險。

如何使肝氣條達（條達即調和暢達）？晚上11時到凌晨3時一定要睡覺，因為晚上11時到凌晨1時是膽經循行、凌晨1時到3時是肝經循行。

中醫的肝膽包括自主神經系統，如果熬夜，除了容易造成交感神經活化，血壓升高、面紅、眼睛紅或出血、口乾舌躁、手足心熱，也就是屬中醫的陰虛熱象。晚上睡覺是養陰的好時機，若熬夜、失眠，有可能會造成陰虛而陽亢，就是肝陽上亢的現象，也就是容易出現高血壓、中風，或是暈眩、耳鳴等症狀。

所謂「氣會膻中」，膻中穴（在兩乳頭之間的凹陷，這是氣的出入口，臟腑之氣匯聚的地方），多按摩可調節人體全身的氣機。每日按壓敲打此穴3-5次，1次約5-10下，可保持氣機通暢。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

