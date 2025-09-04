自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

心身醫示警：別讓3C螢幕奪走孩子健全發展

2025/09/04 05:30
心身醫示警：別讓3C螢幕奪走孩子健全發展

▲醫師鼓勵家長放下3C產品，多花點時間與孩子互動，探索世界；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳長聖

心身醫示警：別讓3C螢幕奪走孩子健全發展

▲家長若習慣用3C產品育兒，要小心孩子的認知功能及學習力受到影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

在早療評估門診裡，1個快滿3歲的男孩，過去並沒有聽力或神經問題，但至今卻連「爸爸」、「媽媽」都叫不出來。父母懊悔坦言：「因為做生意太忙，從小他哭鬧的時候，就用手機、平板安撫他。」

家長慣用3C育兒 恐影響孩子認知學習

類似的個案，近年在診間時常看到。大量研究已證實，學齡前兒童過度使用螢幕，螢幕使用越長，發展遲緩與行為問題風險越高。學齡前，每天超過1小時螢幕時間，與語言學習、非語言溝通、問題解決能力，以及注意力與執行功能問題的風險上升有關，年紀越小越明顯。

上小學的孩童，判斷力尚未成熟，也正值情緒行為的學習期，若是沒有成人確保餵養的媒體品質，持續觀看良莠不齊、兒童不宜的短影音，加上觀影時重複刺激，讓情緒興奮、加強記憶，孩子可能模仿，產生性與暴力的問題行為。

更深遠來看，在健康的孩童身上，螢幕使用也造成本土語言、文化傳承的隱憂。曾有1名老師分享，當他指著繪本裡的警察，卻有幼童答稱是「公安」，而非台灣常用的「警察」。這名老師指出，孩子明明生活中沒人這麼說，卻因長時間觀看海外「視頻」，浸泡在另一個隱形的語言環境，而遺忘了本地語言特色。

鼓勵放下3C產品 多與孩子互動、聊天

避免這些隱憂，父母和教育者要積極行動。美國兒科醫學會與世界衛生組織建議：2歲以下避免螢幕，2-5歲兒童每日螢幕時間應少於1小時，且如果一定要用螢幕，並盡量安排親子共同使用、挑選高品質內容。

學齡孩童需確保媒體使用不會取代重要的活動（運動、睡眠、家庭時間），亦須檢查孩子的媒體使用是否逾越年齡分級。

螢幕不能取代說故事、唱歌、遊戲、追趕跑跳碰，更無法取代實體的人類對話。短影音可以過幾年長大了再看，但孩子的認知、語言、情緒發展，以及重要的文化傳承無法重來。

放下手機和螢幕，和孩子面對面聊天、互動，才是給下一代最珍貴的禮物。

（作者為台安醫院心身醫學科醫師）

