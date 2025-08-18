自由電子報
晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

兒少憂鬱症攀升 可能潛藏隱性ADHD

2025/08/18 05:30
兒少憂鬱症攀升 可能潛藏隱性ADHD

▲ADHD孩子在憂鬱時，注意力缺損或過動的症狀更加顯著，讓學業和生活表現更差，更影響自我價值；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳長聖

小涵（化名）是安靜乖巧的9年級女生，平時不吵不鬧、性情溫順，但從國小就上課常發呆、考試粗心失分、作業拖延到深夜。家長認為她的課業表現需要更多努力，安排了許多課外補習活動，但國中後課業壓力更加繁重，小涵的挫敗感迅速累積。她持續心情低落、食慾下降、出現反覆割腕自傷而就診。

注意力失調 學齡前已有徵兆

在憂鬱症狀恢復後，醫師發現她的注意力不佳，回顧從小到大的病史，才發現是以注意力失調為主要表現的ADHD（注意力不足過動症）。

青少年憂鬱症的盛行率逐年攀升，但當專注於憂鬱診斷時，常忽略可能的根源：部分案例憂鬱的背後是未被察覺的ADHD。

ADHD是神經發展性疾患，主要特徵為注意力缺陷、衝動控制困難及情緒調節障礙等，往往學齡前已有徵兆。有些ADHD沒有過動症狀，只有注意力失調，因而未早期發現。

青春期壓力上升 表現更差

這些孩子在青春期時，因學業與社交壓力上升，ADHD症狀更影響日常表現。未診斷的ADHD 可能導致青少年在學習、同儕社交中屢遭挫敗，進而產生自我價值下降、自責或無力感。

就醫協助走出憂鬱低谷

許多研究顯示，患有ADHD的兒少患重鬱症的風險高於沒有ADHD的孩子。ADHD孩子在憂鬱時，注意力缺損或過動的症狀更加顯著，讓學業和生活表現更差，更影響自我價值，進入惡性循環。

1篇2024年整合33篇研究的系統性回顧指出，適當的ADHD藥物治療（如中樞神經興奮劑），在改善專注力與衝動控制後，也可有助於減少憂鬱症的風險。過往有人批評，ADHD藥物是否僅控制孩子的行為，而這項科學發現，添增了藥物治療之優勢：好好治療ADHD可預防日後有更多的情緒疾病。

需注意並非所有憂鬱都需用ADHD藥物治療，在評估青少年憂鬱時，務必探討背後成因。當放慢腳步在憂鬱青少年身上，探詢更多如注意力、衝動管理、情緒調節等ADHD隱藏的線索，往往能更精準地幫助青少年從其根本走出憂鬱低谷。

（作者為台安醫院心身醫學科醫師）

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

☆自殺防治諮詢安心專線：1925☆

☆生命線協談專線：1995☆

☆張老師專線：1980☆

