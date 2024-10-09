預防3C成癮 「親子參與」從小教起

▲讓孩子習慣以畫畫等方式度過等候時間，有助於避免3C成癮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳長聖

筆者因為工作的緣故，常接觸到帶著小小孩求診的父母。在談話時，倘若小小孩吵鬧喊無聊，有時會見父母連忙把手機或平板電腦拿給孩子，讓孩子自行使用。此時如果預計還需要談一陣子，診間的護理人員會貼心地提供白紙和色筆，讓孩子畫畫，取代3C陪伴。

2-5歲幼童看螢幕 每天最多1小時

隨著科學證據越來越多，我們知道，學齡前孩童過分暴露於3C，會影響心智功能發展；對於國小孩童及青少年，睡前的螢幕時間會抑制褪黑激素釋放，並擾亂睡眠節奏、影響情緒。瑞典公共衛生局建議，2歲以下幼童應完全遠離數位媒體和電視，2至5歲幼童觀看螢幕的時間應限制在每天最多1小時。

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協助孩子發展非3C的身心健康活動，在幼稚園階段就該開始。面對攜帶孩子外出，等待過程無聊，可以準備外出玩具袋，裡面放幾樣孩子喜歡的玩具、畫具或繪本，避免使用手機、平板安撫孩子。

對於已經開始接觸3C產品的學齡孩童，要確保3C使用不會取代其他重要活動，如睡眠、家庭時間和體育活動。檢查孩子的媒體使用是否逾越年齡分級，以確保他們的健康和安全；對於青少年，父母可以時常開展關於數位媒體的對話，關心孩子在媒體上學到什麼、認識了誰。

教導孩子不是擁「所有權」而是「使用權」

更重要的，是在孩子有自我意識、開始要求更多3C自主權時，要明文訂定數位產品的使用規則。

孩子並非擁有數位產品的「所有權」，而是「使用權」。家長可以和孩子一起討論制定使用規則，白紙黑字寫下來，並具體執行。比如說，每日完成應該完成的功課或家事後，孩子徵詢同意後，才可使用網路一定的時間，並在結束前，家長提前5到10分鐘給予口頭提醒。並且討論未能遵守上網規則的獎懲制度。家長執行規則，需前後一致，切忌出爾反爾，或雙親意見矛盾不同，都會讓孩子覺得大人講話不算話。

幫助孩子們駕馭如何使用3C數位媒體，就如同我們教孩子們如何過馬路一樣。

教他們如何安全、負責任地過馬路，須考慮不同年齡有不同作法，且要從小開始。

（作者為台安醫院心身醫學科醫師）

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