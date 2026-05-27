39歲確診失智症！TOYOTA王牌業務忘了妻女 仍全球演講千場

丹野智文分享自己透過不斷學習及練習，努力成為正常生活的人。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台將近有40萬名失智症，中山醫學大學附設醫院昨（26）天舉行「即便失智，仍然是我」國際研討會，邀請日本失智症名人丹野智文分享從39歲確診早發型失智症後如何面對事業、家庭，透過不斷努力學習及輔助運用，13年在日本及各國演講近1000多場，出書也拍電影，透過自身經驗鼓勵更多年輕型認知障礙者可以走出家門參與社會活動。

中山附醫失智症共同照護中心副院長郭慈安表示，國內確診約有一半屬於極輕度或輕度階段，許多人仍保有工作能力、家庭角色與自主決策能力，透過友善環境及理解，「失智可以不失志」讓失智者仍可擁有自主生活，家屬也不會那麼辛苦。

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丹野智文原本是TOYOTA汽車經銷商的王牌業務員，13年前發現認不出客戶的臉，甚至忘記每日見到的同事名字，確診罹患阿茲海默症，一度非常擔心早發型失智症惡化快速，但他看到同為年輕型失智者以正向、樂觀的過生活，便決定要與失智共存，快樂生活，家人也很支持，並公開面對，TOYOTA也把他從外勤調到內勤。

個性不服輸的的丹野智文開始思考未來能做什麼，他展開演講並成立Orange Door失智症陪伴組織，每年演講200場，分享失智者的內心世界，他說，有時不記得太太和2個女兒，但是家人的包容與提醒，他現在已經是中度失智，他隨時帶著手機和筆記本，就像他另一個大腦，透過筆記及鬧鈴提醒，他一樣能四處演講及出遊，這次就是單獨到台灣參加活動。

「不要去害怕失智症狀！」丹野智文強調，只要做多做一些努力彌足，就會有機會、有工具、有人幫忙，他也說，「為了讓家人放心，讓自己活得像正常人，他做了許多別人看不到的努力」，妻子鼓勵雖然會擔心他，但一直相信他做得到；丹野智文也努力倡導營造全民友善的社會，讓失智者安心生活。

丹野智文隨身帶著他的手機及筆記本，就像他的另一個大腦，隨時筆記與提醒。（記者蔡淑媛攝）

丹野智文與郭慈安（右）與台灣失智症協會秘書長陳筠靜，針對失智症進行座談。（記者蔡淑媛攝）

丹野智文13年來積極在日本及世界各國進行失智症的經驗分享，甚至出書、成立陪伴組織，演講後有大群粉絲爭相合影。（記者蔡淑媛攝）

郭慈安副教授表示，丹野智文展現展現「失智卻不失去自我」，仍然持續工作及分享，正向樂觀生活。（記者蔡淑媛攝）

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