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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

科學家打造「特洛伊木馬」 減肥藥 「鎖」進特定細胞路降副作用

2026/05/26 15:59

科學家正研發下一代「瘦瘦針」，希望在提升減重效果的同時，減少傳統藥物常見的全身副作用；示意照。（照片來源：shutterstock）

科學家正研發下一代「瘦瘦針」，希望在提升減重效果的同時，減少傳統藥物常見的全身副作用；示意照。（照片來源：shutterstock）

科學家正研發下一代「瘦瘦針」，希望在提升減重效果的同時，減少傳統藥物常見的全身副作用；示意照。（照片來源：shutterstock）

科學家正研發下一代「瘦瘦針」，希望在提升減重效果的同時，減少傳統藥物常見的全身副作用；示意照。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「瘦瘦針」熱潮席捲全球後，科學家如今正嘗試打造下一代減重藥物：不只幫助減肥，還希望能把副作用「鎖」進特定細胞裡。德國研究團隊最新研發出一種被形容為「特洛伊木馬」的新型減肥藥，能像偷渡般潛入人體細胞，再把額外的代謝藥物直接送進目標位置。研究顯示，接受治療的小鼠不僅吃得更少、減重效果更強，血糖控制也出現改善。

根據科普網站《SciTechDaily》報導，德國慕尼黑亥姆霍茲研究中心（Helmholtz Munich）研究團隊，日前在國際期刊《自然》（Nature）發表這項新研究。這種實驗性藥物的核心概念，是將現有減肥藥（如常見的「類升糖素胜肽-1」（GLP-1）與「胃抑多肽」（GIP）等腸泌素類藥物）用來模擬人體「飽足感」的定位分子，當作開啟細胞大門的通關密碼。一旦通關進入細胞內部，這組分子就會釋放隨行攜帶的另一種代謝調節藥物，藉此啟動細胞內部的代謝開關。

研究團隊將這種設計形容為「特洛伊木馬」。藥物表面看起來像一般減肥藥，但真正的「貨物」其實藏在裡面，只有進入細胞後才會開始作用。

研究主持人、德國代謝學家穆勒（Timo D. Müller）表示，這種方式最大的優點，是能把藥物集中送進特定細胞，而不是像傳統藥物一樣擴散全身，藉此降低副作用風險。

現有腸泌素療法雖改變肥胖治療仍受副作用困擾

目前市面上的GLP-1類減重藥，雖然已大幅改變肥胖與第二型糖尿病治療，但仍常伴隨噁心、腸胃不適等副作用。部分藥物若作用範圍過廣，也可能增加身體負擔。研究團隊因此希望，未來能透過「定點送藥」方式，提高藥效，同時減少不必要的全身影響。

研究中，接受新藥治療的肥胖小鼠，減重效果比現有雙重腸泌素藥物更強，血糖與胰島素功能也同步改善。研究人員還觀察到，這種藥物並未明顯增加部分常見副作用。不過研究團隊也強調，目前成果仍屬動物實驗階段，人體是否能出現相同效果，仍需後續臨床研究確認。

專家指出，全球減重藥市場近年競爭激烈，各大藥廠除了比拚減重效果，也開始把焦點轉向「副作用控制」與「精準送藥」。這種「特洛伊木馬式」設計，代表未來減肥藥的競爭方向，可能不再只是「誰瘦得更快」，而是「誰能更精準地把藥送進真正需要的位置」。

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