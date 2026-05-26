WHO示警新興菸品瞄準青少年 台灣跨部會查緝已裁罰9.2億元

WHO示警，新興菸品瞄準青少年。（資料照，國健署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕5月31日世界無菸日將至，世界衛生組織（WHO）示警，菸商正以「減害」、「較安全」等話術包裝電子煙、加熱菸等新興菸品，吸引青少年接觸尼古丁。國民健康署表示，台灣自2023年3月「菸害防制法」修正施行後強化跨部會查緝，截至2026年4月底，累計裁罰9.2億元。

WHO今（2026）年以「戳破誘惑：對抗尼古丁與菸草成癮」作為世界無菸日主題，聚焦揭露新興菸品如何透過風味設計、社群操作與行銷包裝，降低年輕族群戒心。根據WHO資料，全球至少有4000萬名13至15歲兒童正在使用至少一種菸草產品，其中至少1500萬名13至15歲兒童已使用電子煙，部分國家青少年使用電子煙比例甚至高於成年人達9倍。

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世界衛生組織無菸部門負責人Vinayak M Prasad表示，菸商透過風味添加、精美包裝及誤導性行銷手法淡化健康風險，使年輕族群更容易落入成癮循環，也讓多年菸害防制成果面臨倒退。

國健署健康署菸害防制組組長羅素英指出，菸草產業長期將吸菸視為從青少年時期開始培養的消費歷程，不僅利用升學、進入職場等人生轉折點塑造吸菸形象，也透過社交情境與品牌定位延長使用行為。

電子煙、加熱菸及尼古丁袋等新興產品近年常以「替代紙菸」、「較安全」等概念包裝。國健署提醒，加熱菸與紙菸皆會產生有害化學物質，健康風險未必降低，而尼古丁產品則可能影響青少年大腦發育、情緒與注意力控制。

羅素英表示，國健署持續透過「菸品及新興菸品危害防制策進會」跨部會合作機制，結合司法警察機關、海關、數位發展部等單位，共同推動邊境查緝、教育宣導、戒治輔導及執法稽查，從源頭減少違法產品流通。

羅素英指出，針對網路平台販售電子煙等違法行為，也持續加強監測管理。2026年1月至4月共監測網路違法案件1萬1503件，已下架1萬1425件，下架率達99.3%；針對境內、外違法網站，已請財團法人台灣網路資訊中心執行停止解析3361件，以降低民眾透過網路接觸或購買違法產品的機會。

她表示，「菸害防制法」於2023年3月22日修正施行後，已全面禁止電子煙等類菸品，製造、輸入及廣告違法產品最高可處新台幣5000萬元罰鍰。自修法至2026年4月30日止，全國累計辦理實體及網路稽查逾104萬家（件）次，共開立處分書1萬788件。

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