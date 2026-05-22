健康網》血糖快失控先別慌 醫揭沙丁魚這樣吃 糖尿病風險降3成

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，1項針對糖尿病前期患者的研究發現，攝取沙丁魚有助改善胰島素阻抗，糖尿病風險也大降；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是現代人健康威脅之一，尤其糖尿病前期若未控制得宜，演變為糖尿病的機率相當高。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，1項針對糖尿病前期患者的研究發現，每週固定多吃2罐沙丁魚罐頭的受試者，除糖尿病極高風險比例從37.3%降到7.7%，降幅近3成，胰島素阻抗、三酸甘油酯、血壓也都獲得改善。

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網頁發文表示，2021年西班牙巴塞隆納的研究者Díaz-Rizzolo在《Clinical Nutrition》發表1篇1年期的隨機對照試驗，研究對象是152位65歲以上、且患有糖尿病前期的人，空腹血糖介於100-125mg/dL，雖然尚未確診糖尿病，但已走在那條路上。

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研究：沙丁魚組三高均改善

李思賢表示，研究介入方式很簡單，兩組都接受了依照美國糖尿病學會指南的飲食衛教，內容包括多吃蔬菜、豆類、全穀物，減少加工食品和糖分。差別只有一點：沙丁魚組每週要多吃2罐橄欖油漬沙丁魚罐頭，每罐100克，一週合計200克，對照組沒有，追蹤時間一年。結果發現，2組差距非常明顯：

●糖尿病極高風險比例，沙丁魚組從37.3%降到7.7%，對照組只從27.3%降到22.4%。

●胰島素阻抗（HOMA-IR）只有沙丁魚組顯著下降（p=0.032）。

●HDL上升3.43mg/dL，三酸甘油酯下降11.13 mg/dL，血壓也只有沙丁魚組顯著降低。

●脂聯素（Adiponectin）上升1.27mg/mL，Omega-3指數從6.64升至7.90。

李思賢說明，機轉方面，研究者在紅血球膜上直接測到Omega-3增加，細胞膜流動性提升後，胰島素受體的敏感度也跟著改善。沙丁魚裡的牛磺酸（Taurine）濃度，在血液中也顯著上升，這個成分和血糖調節、抗氧化均有直接關聯。

李思賢表示，由於台灣不太容易買到沙丁魚罐頭，但鯖魚、秋刀魚的Omega-3與牛磺酸含量不輸沙丁魚，而且超市就能買到，推薦也是最實際的替代選項。

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