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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

媽陪睡幾小時醒來兒沒了！4月大嬰趴睡窒息亡 醫示警關鍵

2026/05/01 18:51

小兒科醫師提醒，1歲前嬰兒不要趴睡，並避免與父母共睡。（記者蔡淑媛攝）

小兒科醫師提醒，1歲前嬰兒不要趴睡，並避免與父母共睡。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名媽媽照顧4個月大的兒子，讓他趴睡、蓋上棉被，自己陪睡幾個小時醒來兒子已經窒息身亡，法院判她過失致死罪判處拘役50日，可易科罰金。對此，小兒科醫師提醒，趴睡窒息常出現在3、4個月內的月齡嬰兒，提醒1歲前嬰兒不要趴睡，並避免與父母共睡。

小兒科醫師施勝桓指出，嬰兒猝死症候群（SIDS），居嬰兒十大死因之一，發生原因與寶寶的睡姿及睡眠環境安全息息相關，家長為了方便照顧，讓寶寶與大人同床睡，或怕寶寶著涼，所以在嬰兒床鋪上厚厚的軟墊及棉被，還有為了寶寶床邊的佈置，選擇以填充娃娃、玩具等，都會提高寶寶嬰兒猝死或窒息死亡的風險。

施勝桓建議，嬰兒睡姿應以仰睡較佳，睡嚴避免環境過熱，勿穿著太多衣物、過度包裹嬰兒，並注意注意通風，如果剛吃飽，不要馬上躺睡。

他也提醒嬰兒安全睡眠守則，

1、不趴睡：1歲以下嬰兒應全程仰睡

2、不用枕：鬆軟的枕頭會讓寶寶翻身後難翻回，增加窒息風險

3、不同床：就算是與父母或多胞胎兄弟姊妹，都建議要「同室不同床」

4、不悶熱：避免過度包裏衣物或蓋過厚毛毯，室溫適中，保持通風

5、不鬆軟：嬰兒床表面必須堅實平整，不要睡在鬆軟沙發、填充玩具或趴睡在照顧者身上。

6、禁止吸菸，二手菸、三手菸會提高猝死風險。

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