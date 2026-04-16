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健康 > 抗老養生 > 運動復健

鼠蹊部悶痛、走路卡卡恐是髖關節炎 3組居家運動延緩退化

2026/04/16 09:59

民眾如有上述症狀，可能是因髖部關節炎疼痛，應儘早就醫評估。（嘉韻診所提供）

民眾如有上述症狀，可能是因髖部關節炎疼痛，應儘早就醫評估。（嘉韻診所提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民眾如日常起身、走路、上下樓梯時，感覺鼠蹊部深處悶痛或「卡住」別輕忽，可能是髖部關節炎早期預兆，嘉韻診所骨科主治醫師吳政誼提醒，如拖到行動明顯受限才就醫，將錯失保留關節功能的最佳時機，他建議透過3組居家運動橋式、側抬腿、蚌殼式，強化關節周邊肌力延緩退化，運動前若有疑慮，可經過醫師或物理治療師評估，避免在不當負荷下加重症狀。

吳政誼說，髖關節的位置較深，早期的不適容易與肌肉拉傷、腰部問題混淆，因此疼痛位置是辨別髖關節問題重要線索，民眾可以透過3大信號辨別髖部警訊，如果將手掌虎口朝上呈現C字型壓在鼠蹊部的位置，如痛點在C字範圍深處，髖關節疼痛可能性高；日常穿鞋脫襪、翹腳等動作愈來愈吃力；久坐後起身或早晨下床時感到髖部僵硬疼痛，需活動一段時間才稍有緩解，如上述信號反覆出現且未改善，應儘早就醫接受評估。

醫師吳政誼建議，適當且正確的居家運動，能延緩關節退化。（嘉韻診所提供）

醫師吳政誼建議，適當且正確的居家運動，能延緩關節退化。（嘉韻診所提供）

他說，很多患者怕運動磨損關節，其實適度、正確的肌力訓練反而能幫關節分擔壓力，建議民眾可透過橋式、側抬腿30至45度後放下，以及側躺屈膝、雙腳併攏而上方膝蓋向外打開約45度合起的「蚌殼式」等居家運動，每組10至15下，一天2回，訓練肌力增加關節的穩定性。

吳政誼表示，髖關節炎臨床上運用高解析度超音波輔助，影像導引下精確診斷受損位置，依照嚴重程度規劃治療。退化早期至中期若能精準評估搭配合適的治療策略，結合肌力訓練、生活調整、定期追蹤，多數患者能維持關節功能、降低手術可能性。

嘉韻診所骨科主治醫師吳政誼。（嘉韻診所提供）

嘉韻診所骨科主治醫師吳政誼。（嘉韻診所提供）

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