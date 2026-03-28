健康網》受傷後 怕痛反而恢復慢！醫提醒「正確活動」

嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊指出，常見受過傷的傷患，過度休息導致恢復變慢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大部分的民眾受傷之後，常因怕痛、怕惡化而「不敢動」。嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊在官網指出，臨床上常見因過度休息導致恢復變慢的案例，甚至出現反覆疼痛與功能退化。

完全不動更慢好？「過度休息」恐成二度傷害

顏韻珊說明，受傷初期短暫休息確實有助於穩定組織，但若長時間完全不動，可能造成血液循環下降、肌力流失與關節僵硬。她強調，休息的目的在於幫助修復，而不是讓身體功能停滯，過度保護反而可能讓恢復變得更困難。

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適度伸展與訓練 恢復更快

顏韻珊指出，在安全範圍內進行伸展與肌力訓練，有助於促進血液循環、減少組織沾黏，並幫助身體重新記住正確的動作模式。研究也顯示，適當活動可降低慢性疼痛與功能退化風險，而循序漸進的肌力訓練則有助於提升穩定度，減少再次受傷的機率。

疼痛不是不能動 要「依階段安全活動」

顏韻珊提醒，運動應以「不引發劇痛」為原則，並依個人狀況調整。臨床上常以「紅綠燈原則」幫助病人判斷：

急性期（紅燈）：以保護為主，但不是完全不動。在不引發劇痛的範圍內做輕微活動，讓組織維持基本血液供應。

恢復期（黃燈）：加入溫和伸展與輕度肌力訓練，促進組織修復。

穩定期（綠燈）：逐步進行肌力與功能訓練，建立穩定度、降低復發風險。

找對方式動 更快回到日常生活

顏韻珊表示，許多患者卡在「怕動會更嚴重」與「急著返回職場」之間，其實關鍵不在於動或不動，而是是否用對方式活動。每個人狀況不同，復原的方式也不一樣。若不確定目前應該怎麼活動、動到什麼程度才安全，建議先尋求醫師或復健團隊評估，才能避免錯誤動作造成二次傷害，更順利地回到職場與日常生活。

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