抓住春分》長高黃金百日！ 中醫揭日、韓好物也別錯過

春分是24節氣中標誌著春季過半的重要時刻。板橋新生堂中醫診所醫師廖迎孜認為，在萬物復甦的春天，為孩子的未來高度奠定最堅實的基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春分在24節氣中標誌著春季過半的重要時刻。板橋新生堂中醫診所中醫師廖迎孜指出，對於正值生長發育期的青少年而言，春分前後的百日，不僅是體質調理的黃金期，更是促進骨骼生長、突破身高瓶頸的關鍵契機。

在東方國家中，首推日本、南韓的飲食文化，亦有許多輔助長高的智慧值得借鏡，廖迎孜說，特別是對於鈣質與礦物質的攝取方式。

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●日本：

日本家庭重視「納豆」的攝取，其富含的維生素K2能調節鈣質在骨骼中的沉積，確保鈣質能精準「入骨」。此外，日本孩童習慣食用烘乾的「小魚乾」作為零食，這類小魚乾通常連骨帶頭整尾食用，提供了高濃度的天然磷酸鈣與蛋白質，形成了高效的補鈣機制。

●南韓：

在南韓，鯷魚是餐桌上的標配。不論是熬湯還是製成甜鹹適口的「炒鯷魚」，都含有豐富的優質蛋白質與鈣質；搭配富含碘、鈣及微量元素的海帶湯，對發育高峰期的孩子而言，是極佳的天然補給。

民間俗語云：「吃了春分飯，一天長一線。」原指春分後白天漸長，但在發育調理上，亦象徵著只要吃對了節氣食材，廖迎孜指出，身高的增長也能如白晝般每日精進。以下是適合此時節攝取的優質食材：

●升發類蔬菜：蘆筍、韭菜、春筍。這類蔬菜具備向上的生長之氣，能疏泄肝氣，有助於情緒條達。

●健脾補腎類：黑芝麻、茯苓、芡實。黑芝麻含鈣量極高，且能補益腎精，適合加入早晨的餐點中。

●柔肝養血類：枸杞、紅棗。春分後陽氣漸長，適度攝取能滋養肝血，提升生活品質。

廖迎孜表示，透過精準的漢方調理與健康的生活節奏，在萬物復甦的春天，為孩子的未來高度奠定最堅實的基礎。

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