健康網》止痛藥吃錯更傷胃？ 藥師點名4族群副作用風險高

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾頭痛、牙痛、經痛或肌肉痠痛時，常會服用止痛藥緩解不適，其中又以非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如布洛芬（Ibuprofen）、克他服寧（Diclofenac）等最為常見。不過，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，這類藥物雖能止痛、消炎，卻可能增加胃部不適、胃潰瘍甚至腸胃出血的風險，尤其年長者等4族群服用時，更需特別留意副作用。

服用消炎止痛藥後，常見腸胃副作用，包括：胃部灼熱、噁心或腹痛等；洪正憲並於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。長期使用也可能導致胃或十二指腸潰瘍，甚至出現出血症狀。嚴重時，甚至會引起吐血、黑便或胃穿孔。

至於止痛藥為什麼會傷胃？他進一步說明，NSAIDs的作用機制是抑制「環氧酵素（COX）」。其中 COX-1平常負責保護胃黏膜，但藥物將它抑制後，胃就會失去保護力，變得容易受傷。嚴重腸胃副作用高風險族群，如年長者、有胃潰瘍病史、需長期服用止痛藥或同時服用抗血小板與抗凝血藥物者等均屬之。

若想降低腸胃不適的副作用，洪正憲建議可依循以下4原則：

1.飯後吃藥：避免空腹服用。

2.搭配制酸劑和胃藥能減輕腸胃不舒服。

3.改用選擇性COX-2抑制劑，如Celecoxib、Etoricoxi等，對腸胃比較友善。

4.出現警訊症如嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈等，一定要馬上就醫。

洪正憲最後叮嚀，因長期使用消炎止痛藥NSAIDs可能導致傷胃，建議可和醫師討論是否需加上護胃藥，高風險族群則建議選擇較不傷胃的品項；同時也要定期檢查，確保腸胃健康。並強調消炎止痛藥不是不能吃，而是要懂得安全且正確使用。對用藥存疑時，可向醫師或藥師諮詢，才能將副作用降到最低。

